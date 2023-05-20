Об этом 24 Каналу рассказал руководитель центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он предположил, вокруг чего будут идти разговоры на саммите G7 в Японии.

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Клочок отметил, что ни на одном проходящем в Азии саммите не присутствует Россия. Это показательно, насколько страна является изгоем, в частности в Азии, с которой она долгое время пыталась поддерживать хоть какую-либо связь.

"Даже Южно-Африканская Республика просто не знает уже куда устроиться, чтобы продемонстрировать, как минимум, свою нерасположенность к России. То есть показать: "нет, нет, мы не с ними", – добавил аналитик.

Зеленский в Азии

Напомним, что 19 мая Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы выступить на саммите Лиги арабских государств.

По словам руководителя центра общественной аналитики, очень важно, что сейчас президент нашего государства может физически присутствовать на подобных саммитах.

В условиях войны это действительно круто. У нас есть эта возможность отправлять президента не в кабинете, чтобы он включался по видеосвязи, а конкретно договариваться и решать вопросы. Ведь сегодня это основная функция по завершению войны в Украине, для этого нужна поддержка мира,

– подчеркнул Клочок.

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Зеленский прибыл на саммит G7