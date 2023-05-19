G7 в Хиросиме и исторический визит к принцу Салману: почему именно сейчас и чего ждать Украине

В Японии начинается трехдневная встреча лидеров "Большой семерки". Очевидно, что Украине уделят максимум внимания, но есть и нюансы. Поездка Зеленского станет его первым визитом в Азию после вторжения. Чего ждать от решений G7 и каких результатов ожидают в Киеве?

Лидеры стран G7 собрались, чтобы обсудить предложение президента Зеленского о проведении мирного саммита. 24 Канал проанализировал, какие важные решения для Украины могут принять в Японии, а также Саудовской Аравии, куда сначала отправился президент Украины.

Кстати говоря Посол в Японии намекнул на "сюрприз", готовящийся в G7 для России

По какому маршруту едет Зеленский и для чего Украине визит в Саудовскую Аравию

На прошлой неделе Зеленский совершил турне по европейским столицам, чтобы обосновать необходимость увеличения поставок оружия. Его поездка в Берлин совпала по времени с объявлением Германией крупнейшего пакета помощи. А премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поддержку коалиции по предоставлению Украине истребителей западного производства, хотя никаких конкретных планов на этот счет не было определено.

Уже сегодня, 19 мая, несколько авторитетных западных СМИ, среди которых Bloomberg, CNN и The Washington Post, уверяли, что в Японию на саммит прибудет и Владимир Зеленский. Интересно, что впоследствии на предполагаемый визит президента намекал также секретарь СНБО Алексей Данилов. Наконец, пресс-служба ведомства официально заявила, что Зеленский "примет участие в саммите в онлайн-режиме".

Есть ли вероятность, что это была лишь своеобразная игра, чтобы запутать врагов? Да. Появится ли Зеленский в Японии? Этого ожидают все, поэтому такой визит лишь бы усилил позиции Украины накануне важных решений.

Более того, впоследствии сам Зеленский ответил на все загадки и сообщил, что вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым прибыл в Саудовскую Аравию, где запланировал выступление на саммите Лиги арабских государств.



Зеленский в Саудовской Аравии / фото Офиса Президента

А также, что не менее важно, встреча с хитрым лисом Ближнего Востока – наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Защита мусульманскоого общества Украины станет одним из важных факторов в беседе с Салманом. Саудовская Аравия традиционно имеет неплохие отношения с Кремлем, сотрудничает с Москвой по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ и предложила помощь в посредничестве в конфликте.

Недаром еще в конце февраля в Киев приезжал министр иностранных дел Саудовской Аравии – принц Файсал бин Фархан. Именно тогда и подготовили основу для предстоящей встречи. Что интересно, это был первый официальный визит главы МИД саудитов в Украину с момента установления дипломатических отношений. Теперь Зеленский совершает такой же исторический визит в Эр-Рияд в ответ.Его визит проходит в решающий момент войны, когда ВСУ готовы начать контрнаступление. И тогда, когда. Ведь многие из них до сих пор не присоединились к всеобщему наказанию Москвы.



Зеленский и бин Фархан в Киеве 26 февраля / фото ОП

Что интересно, по данным Bloomberg, Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии.

Президент недвусмысленно намекнул, что приоритетом этой поездки станет вопрос освобождения и возвращения пленных и политических заключенных. Ведь Саудовская Аравия раньше уже способствовала процессу и имеет немалый, а главное, эффективный опыт в этом вопросе.

Также глава государства упомянул и о формуле мира и энергетической безопасности следующей зимой.

Что не так с Лигой арабских государств Это региональная международная организация арабских государств Юго-Западной Азии, а также Северной и Северо-Восточной Африки. ЛАГ создана в Каире еще в 1945 году Египтом, Сирией, Ираком, Ливаном, Трансиорданией, Саудовской Аравией. Большинство стран активно поддерживают пропагандистские нарративы, которые Россия продвигает среди стран так называемого Глобального юга. Визит Зеленского и выступление в стенах этой организации в Джидде, безусловно, станет знаковым.



Что интересно, недавно Лига проголосовала за возвращение Сирии в организацию после 12-летнего приостановления членства – из-за начала гражданской войны. Сделали это тогда, когда диктатор и друг Путина Башар Асад начал жестокую и ненавистническую войну против оппозиции, требовавшей положить конец его авторитарному правлению.

Что на повестке дня G7 и чего ждать Украине

Первоначально Джо Байден собирался посетить лишь три страны Индо-Тихоокеанского региона, чтобы противостоять растущему влиянию и экономической экспансии Китая в регионе. Но личный визит Зеленского в Азию в сочетании с преодолением долгового кризиса в США несколько меняет планы американского президента. В то же время, накануне в США заверили, что поддержка Украины будет главным вопросом саммита.

Страны G7 хотят значительно усилить давление на Кремль и ввести дополнительные санкции и ограничения на товары, используемые российской армией на поле боя. Что известно по состоянию на данный момент:

США намерены отключить более 70 организаций из России и других стран, получающих экспорт из Америки , добавив их в черный список. Кроме того, на Западе ждут санкции против около 300 организаций, судов и самолетов за обход существующих ограничений и финансовое содействие войне. Это будет касаться объектов по всей Европе, на Ближнем Востоке и Азии.

, добавив их в черный список. Кроме того, на Западе ждут за обход существующих ограничений и финансовое содействие войне. Это будет касаться объектов по всей Европе, на Ближнем Востоке и Азии. "Большая семерка" решила не вводить полный запрет на экспорт в Россию , а вместо этого расширить список запрещенных изделий, имеющих решающее значение для войны. В частности, речь идет об экспорте промышленного оборудования и инструментов.

, а вместо этого расширить список запрещенных изделий, имеющих решающее значение для войны. В частности, речь идет об экспорте промышленного оборудования и инструментов. Также страны G7 будут вместе работать над отслеживанием алмазов из России, но все же не полностью запретят торговлю этими драгоценными камнями. Великобритания, в частности, намерена полностью остановить импорт российских алмазов. Риши Сунак также подчеркнул, что Лондон остановит импорт никеля, меди и алюминия российского происхождения.

В совместном заявлении по Украине, лидеры G7 согласились поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" и усилить давление на Москву с помощью дополнительных санкционных мер, включая усилия по ограничению ее экспорта алмазов. Но в заявление, к сожалению, не вошло предварительное обещание заблокировать маршруты экспорта российских энергоносителей.

Мы лишим Россию технологий, промышленного оборудования и услуг, поддерживающих ее военную машину,

– подчеркнули лидеры G7.

Также внимание было уделено и внутренним реформам, в частности – антикоррупционной и правовой. В G7 подчеркнули, что будут помогать Украине в борьбе с коррупцией.

Почему Япония хочет сместить акценты саммита По данным



Кишида хочет, чтобы саммит сосредоточился прежде всего на вопросах безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и работе с развивающимися странами. США также хотят сосредоточить внимание на Индо-Тихоокеанском регионе и гарантировать, что страны региона смогут продемонстрировать как можно большее единство в своем противостоянии с Китаем. По данным FT , личный визит Зеленского может усложнить желание премьер-министра Японии Фумио Кисиды, пытающегося сделать так, чтобы саммит, впервые за семь лет проходящий в Азии, не был сосредоточен исключительно на войне в Украине.Кишида хочет, чтобы саммит сосредоточился прежде всего на вопросах безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и работе с развивающимися странами. США также хотят сосредоточить внимание на Индо-Тихоокеанском регионе и гарантировать, что страны региона смогут продемонстрировать как можно большее единство в своем противостоянии с Китаем.

Крис Джонстоун, эксперт из Японии и бывший сотрудник Пентагона, считает, что появление Зеленского на саммите G7 укрепит мнение Кисиды о том, что события в Европе и Азии "глубоко взаимосвязаны".

Следует понимать, что Япония заняла решительную позицию в поддержке Украины, включая введение санкций против России, отчасти потому, что она стремится к европейской поддержке перед лицом растущей угрозы со стороны Китая.

Я намерен призвать Россию вывести свои войска из Украины – немедленно и без дополнительных условий,

– заявил Кисида в статье для газеты The Globe and Mail накануне саммита.

Джо Байден приехал в Японию еще вчера. В настоящее время мировые лидеры начали саммит с символического посещения мемориального Парка мира в Хиросиме. Таким образом они почтили память жертв ядерной бомбардировки в 1945 году.Зеленский, продемонстрировавший умение очень хорошо понимать символизм момента и привлекать внимание мирового сообщества, настаивает на увеличении западной поддержки самолетов и военной техники. Во время своих недавних поездок в Германию, Францию, Италию и Великобританию – страны-члены G7 он добился новых обязательств по выделению миллиардов долларов на дополнительную поддержку.Лидеры G7 в Японии / скриншот с видео

Что важно, в G7 согласились, что Россия должна полностью заплатить за долгосрочное восстановление Украины. Для этого был создан Реестр убытков в рамках Совета Европы. Лидеры также подчеркнули, что агрессия Кремля не должна остаться безнаказанной – каждый оккупант должен ответить за совершенное. Кроме того, на саммите осудили депортацию украинцев.

Так или иначе, вояж президента Зеленского, как и предыдущие поездки, войдет в историю. Насколько встречи на полях G7 помогут ускорить предоставление Украине всего необходимого для контрнаступления – скоро узнаем. Но очевидно, что Россия с ее бедными родственниками-союзниками может только с ужасом наблюдать, как весь цивилизованный мир формирует ударный кулак для ее уничтожения.