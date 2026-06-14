Украина отправляется на саммит G7 с новыми козырями: что Киев хочет получить от Трампа

Украина прибывает на саммит G7 во Франции с более уверенными позициями, чем еще несколько месяцев назад. В Киеве надеются, что смогут убедить президента США Дональда Трампа более активно присоединиться к оказанию поддержки.

Об этом сообщает Politico.

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Какие козыри есть у Украины?

Украинские власти считают, что нынешняя ситуация создает редкое окно возможностей для укрепления международной поддержки. В издании отмечают, что силы Украины достигли заметных успехов благодаря развитию беспилотных технологий, стабилизации ситуации на фронте и расширению сотрудничества с европейскими партнерами.

Журналисты подчеркивают, что впервые с 2023 года Украина вернула больше территорий, чем потеряла. Это позволило Киеву получить дополнительное время для подготовки к возможным будущим наступательным действиям России и усилить свои переговорные позиции.

Это может создать для союзников редкую возможность на предстоящем саммите G7 убедить Трампа, что он должен уделить больше внимания войне, и подтолкнуть партнеров к устранению критических пробелов – от противовоздушной обороны до дальнобойного вооружения – еще до начала следующего российского наступления,

– отмечают эксперты.

Президент Владимир Зеленский параллельно активизирует дипломатическую работу с Соединенными Штатами и европейскими странами, пытаясь укрепить поддержку Украины и создать дополнительное давление на Кремль.

Еще одним важным аргументом Киева на саммите станет развитие оборонной промышленности и производства беспилотников.

Украина уже заключила масштабные соглашения с рядом партнеров о совместном производстве дронов. В частности, британские компании должны поставить в этом году 120 тысяч беспилотников в рамках подписанных контрактов.

Кроме того, в мае было заключено аналогичное соглашение с Канадой, а немецкий оборонный концерн Rheinmetall приступил к реализации совместных проектов с украинскими предприятиями в сферах производства ракетного вооружения и бронетехники.

Именно эти достижения Киев планирует использовать как доказательство того, что инвестиции партнеров в поддержку Украины дают конкретный результат и могут укрепить безопасность всей Европы.

Какие три ключевые просьбы Украина и Европа готовят для Трампа?

Киев и европейские союзники намерены убедить президента США в трех стратегически важных вопросах.

Первое касается продолжения военной поддержки Украины. Речь идет о необходимости предоставления дополнительного вооружения и устранения критических пробелов в военном потенциале Украины перед возможным новым наступлением России.

Одной из самых острых проблем остается обеспечение украинской противовоздушной обороны. По словам Владимира Зеленского, Украина ежемесячно использует от 60 до 70 ракет-перехватчиков для систем Patriot. Это превышает темпы производства американской оборонной промышленности.

На этом фоне Киев просит Вашингтон разрешить производство ракет для Patriot на территории Украины. Также украинские власти обратились к Германии с просьбой передать дополнительные ракеты из своих запасов с последующим возмещением за счет будущего украинского производства.

"Зеленский четко заявил, что ему нужно больше ракет", — сказал представитель Белого дома.

Второй вопрос связан с финансированием. Несмотря на то, что Европейский Союз уже обеспечил финансовые потребности Украины на ближайший период благодаря кредитной программе на 90 миллиардов евро, Киев стремится получить как минимум еще 20 миллиардов евро для укрепления своих позиций на поле боя.

Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование,

– заявил высокопоставленный представитель украинского оборонного ведомства.

Третья просьба касается усиления санкционного давления на Москву. Украина и европейские партнеры стремятся получить поддержку США в отношении новых экономических ограничений против России, в частности в сфере нефтяного экспорта.

Состоится ли отдельная встреча Зеленского и Трампа?

Одной из главных интриг саммита остается возможность двусторонней встречи между президентами Украины и США.

Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны договорились о личной встрече на полях саммита G7.

По словам главы государства, разговор был содержательным и охватывал ряд ключевых вопросов. Одной из центральных тем стала война России против Украины и возможные шаги для ее завершения.

Ожидается, что встреча лидеров станет одним из ключевых событий саммита G7.