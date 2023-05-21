В Японии Зеленский встретился со всеми лидерами "Большой семерки"

В японской Хиросиме продолжается трехдневный саммит "Большой семерки". Его посетил и украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства встретился с лидерами союзных государств. Зеленский рассказал, что вместе с партнерами Украина достигла такого уровня сотрудничества, который обеспечивает уважение к демократии, международному праву и свободе.

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Зеленский встретился с лидерами G7

В мире были попытки игнорировать и пренебрегать тем, что мы ценим. Но сейчас это невозможно. Сейчас наша сила растет. И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность того, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России.

– говорится в сообщении.

Однако, по словам президента, демократия нуждается в большем. По его мнению, Украине необходимо очевидное глобальное лидерство демократии.

"Это главное, что мы обеспечиваем нашим сотрудничеством", – добавил Зеленский.

Президент встретился с лидерами G7: смотрите видео

Украинский лидер подчеркнул, что каждое решение для защиты Украины делает нашу победу более близкой.

Зеленский на саммите G7: смотрите видео

Марафон встреч" Зеленского

В ходе саммита Зеленский провел встречи с рядом мировых лидеров. В частности, глава государства беседовал с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Чиновники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки: дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны, ситуацию на фронте, обучение украинских офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER, важность реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантическую интеграцию Украины.



Президент выразил благодарность Канаде за оказанную помощь, однако подчеркнул, что сейчас настал критический момент для нас и для всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи.

Кроме того, украинский лидер встретился на саммите с президентом Индонезии Джоко Видодо. В ходе разговора Зеленский проинформировал своего коллегу о ходе боевых действий в Украине, акцентировал внимание на обстреле гражданской инфраструктуры.

Также глава государства призвал содействовать усилиям Украины по возвращению незаконно депортированных детей. Обсудили реализацию украинской формулы мира.