Более 50 сделок на миллиард евро: Зеленский рассказал о результатах "Карпатской восьмерки"

Первый саммит "Карпатской восьмерки" завершился конкретными экономическими договоренностями. К подписанию было подготовлено более 50 соглашений общей стоимостью свыше миллиарда евро.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Зеленский сообщил, что по итогам саммита Карпатский макрорегион впервые был представлен как единый рынок с единым инвестиционным портфелем.

Также сегодня к подписанию подготовлено более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро. И это только начало,

– сказал президент.

Речь идет о договоренностях в сферах энергетики, логистики, инфраструктуры и других направлениях. Около половины инвестиционного портфеля приходится именно на энергетический сектор.

Среди ключевых направлений – развитие солнечной и ветровой энергетики, систем накопления энергии и новых энергетических интерконнекторов. Также планируется более активно использовать украинские подземные газохранилища.

Отдельно обсуждается создание Карпатского ветроэнергетического кластера мощностью 1,5 гигаватта. Зеленский отметил, что это может усилить энергетическую роль региона для Европы.

В то же время в рамках экономической части саммита было представлено почти 100 бизнес-проектов из восьми стран на общую сумму около 40 миллиардов евро. По оценке украинской стороны, экономический рост Карпатского макрорегиона в ближайшие годы может быть вдвое выше среднего показателя в ЕС.

Новый формат объединяет Украину, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Чехию, Австрию и Сербию. В ходе первого саммита страны запустили Карпатскую интеграционную инициативу как платформу для углубления регионального сотрудничества.

Ее планируют использовать для координации между государствами региона, институтами ЕС и другими партнерами. Для этого предусмотрено ежегодное проведение саммитов и других совместных мероприятий.

В декларации также отмечено, что инициатива может стать дополнительным инструментом для постепенной интеграции стран-кандидатов в Евросоюз. Кроме того, участники планируют развивать сотрудничество в рамках европейских программ и рассмотреть возможность создания макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона.