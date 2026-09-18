Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Які результати саміту C8?

Зеленський повідомив, що за підсумками саміту Карпатський макрорегіон уперше презентували як єдиний ринок із єдиним інвестиційним портфелем.

Також сьогодні до підписання підготовлено більше 50 угод на суму понад мільярд євро. І це лише початок,

– сказав президент.

Йдеться про домовленості у сферах енергетики, логістики, інфраструктури та інших напрямках. Близько половини інвестиційного портфеля припадає саме на енергетичний сектор.

Серед ключових напрямів – розвиток сонячної та вітрової енергетики, систем накопичення енергії та нових енергетичних інтерконекторів. Також планують активніше використовувати українські підземні газосховища.

Окремо обговорюється створення Карпатського вітроенергетичного кластера потужністю 1,5 гігавата. Зеленський зазначив, що це може посилити енергетичну роль регіону для Європи.

Водночас у межах економічної частини саміту представили майже 100 бізнес-проєктів від восьми країн на загальну суму близько 40 мільярдів євро. За оцінкою української сторони, економічне зростання Карпатського макрорегіону в найближчі роки може бути вдвічі швидшим за середній показник у ЄС.

Новий формат об'єднує Україну, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Чехію, Австрію та Сербію. Під час першого саміту країни започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу як платформу для поглиблення регіональної співпраці.

Її планують використовувати для координації між державами регіону, інституціями ЄС та іншими партнерами. Для цього передбачено щорічне проведення самітів та інших спільних заходів.

У декларації також зазначено, що ініціатива може стати додатковим інструментом для поступової інтеграції країн-кандидатів до Євросоюзу. Крім того, учасники планують розвивати співпрацю в межах європейських програм та розглянути можливість створення Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону.