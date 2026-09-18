Про це повідомляє Офіс президента.
Про що домовилися?
За підсумками першого Карпатського саміту, який відбувся на Івано-Франківщині, Україна, Австрія, Польща, Румунія, Сербія та Словаччина ухвалили спільну декларацію.
Учасники домовилися започаткувати Карпатську інтеграційну ініціативу – платформу для координації спільних дій та поглиблення європейської інтеграції. Серед ключових напрямів співпраці – безпека, енергетика, транспорт, економіка, екологія та розвиток Карпатського регіону.
Під час саміту країни визначили основні напрями подальшої співпраці. Зокрема, вони мають намір:
- Розвивати безпекову співпрацю. Йдеться про зміцнення добросусідських відносин, транскордонної взаємодії та безпеки Карпатського регіону.
- Посилювати енергетичну стійкість. Країни планують розвивати електричну, теплову та газову інфраструктуру, відновлювану енергетику, розподілену генерацію та енергоефективність.
- Модернізувати критичну інфраструктуру. Передбачено залучення інвестицій в енергетичні об'єкти, нові генерувальні потужності та системи зберігання енергії.
- Розвивати транспорт і логістику. Учасники хочуть реалізовувати спільні інфраструктурні проєкти, модернізувати пункти пропуску та інтегрувати транспортні маршрути регіону до європейської мережі.
- Захищати Карпати. Окрему увагу приділять збереженню біорізноманіття, культурних ландшафтів, традицій та спадщини гірських громад.
- Розвивати туризм і культуру. Країни планують створювати спільні туристичні та культурні маршрути, підтримувати локальні ініціативи й традиційні ремесла.
- Обмінюватися досвідом у ветеранській політиці. Передбачено співпрацю у сфері підтримки ветеранів та обмін найкращими практиками.
- Підтримувати креативні індустрії. Йдеться про розвиток креативного сектору в Карпатському регіоні.