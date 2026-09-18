Про це повідомляє Офіс президента.

Про що домовилися?

За підсумками першого Карпатського саміту, який відбувся на Івано-Франківщині, Україна, Австрія, Польща, Румунія, Сербія та Словаччина ухвалили спільну декларацію.

Учасники домовилися започаткувати Карпатську інтеграційну ініціативу – платформу для координації спільних дій та поглиблення європейської інтеграції. Серед ключових напрямів співпраці – безпека, енергетика, транспорт, економіка, екологія та розвиток Карпатського регіону.

Під час саміту країни визначили основні напрями подальшої співпраці. Зокрема, вони мають намір: