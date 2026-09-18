Об этом сообщает Офис президента.
О чем договорились?
По итогам первого Карпатского саммита, который состоялся в Ивано-Франковской области, Украина, Австрия, Польша, Румыния, Сербия и Словакия приняли совместную декларацию.
Участники договорились запустить Карпатскую интеграционную инициативу – платформу для координации совместных действий и углубления европейской интеграции. Среди ключевых направлений сотрудничества – безопасность, энергетика, транспорт, экономика, экология и развитие Карпатского региона.
В ходе саммита страны определили основные направления дальнейшего сотрудничества. В частности, они намерены:
- Развивать сотрудничество в сфере безопасности. Речь идет об укреплении добрососедских отношений, трансграничного взаимодействия и безопасности Карпатского региона.
- Укреплять энергетическую устойчивость. Страны планируют развивать электрическую, тепловую и газовую инфраструктуру, возобновляемую энергетику, распределенную генерацию и энергоэффективность.
- Модернизировать критически важную инфраструктуру. Предусматривается привлечение инвестиций в энергетические объекты, новые генерирующие мощности и системы хранения энергии.
- Развивать транспорт и логистику. Участники намерены реализовывать совместные инфраструктурные проекты, модернизировать пункты пропуска и интегрировать транспортные маршруты региона в европейскую сеть.
- Защищать Карпаты. Особое внимание будет уделяться сохранению биоразнообразия, культурных ландшафтов, традиций и наследия горных общин.
- Развивать туризм и культуру. Страны планируют создавать совместные туристические и культурные маршруты, поддерживать местные инициативы и традиционные ремесла.
- Обмениваться опытом в области политики в отношении ветеранов. Предусмотрено сотрудничество в сфере поддержки ветеранов и обмен передовым опытом.
- Поддерживать креативные индустрии. Речь идет о развитии креативного сектора в Карпатском регионе.
Что еще было решено?
Карпатскую интеграционную инициативу планируют использовать для координации между государствами региона, институтами ЕС и другими партнерами. Для этого предусмотрено ежегодное проведение саммитов и других совместных мероприятий.
В декларации также отмечено, что инициатива может стать дополнительным инструментом для постепенной интеграции стран-кандидатов в Евросоюз. Кроме того, участники планируют развивать сотрудничество в рамках европейских программ и рассмотреть возможность создания макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона.
По итогам саммита стороны заявили о намерении продолжать совместную работу, чтобы укрепить устойчивость и стабильность стран Карпатского региона.