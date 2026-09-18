Об этом сообщает Офис президента.

О чем договорились?

По итогам первого Карпатского саммита, который состоялся в Ивано-Франковской области, Украина, Австрия, Польша, Румыния, Сербия и Словакия приняли совместную декларацию.

Участники договорились запустить Карпатскую интеграционную инициативу – платформу для координации совместных действий и углубления европейской интеграции. Среди ключевых направлений сотрудничества – безопасность, энергетика, транспорт, экономика, экология и развитие Карпатского региона.

В ходе саммита страны определили основные направления дальнейшего сотрудничества. В частности, они намерены:

Развивать сотрудничество в сфере безопасности. Речь идет об укреплении добрососедских отношений, трансграничного взаимодействия и безопасности Карпатского региона.

Укреплять энергетическую устойчивость. Страны планируют развивать электрическую, тепловую и газовую инфраструктуру, возобновляемую энергетику, распределенную генерацию и энергоэффективность.

Модернизировать критически важную инфраструктуру. Предусматривается привлечение инвестиций в энергетические объекты, новые генерирующие мощности и системы хранения энергии.

Развивать транспорт и логистику. Участники намерены реализовывать совместные инфраструктурные проекты, модернизировать пункты пропуска и интегрировать транспортные маршруты региона в европейскую сеть.

Защищать Карпаты. Особое внимание будет уделяться сохранению биоразнообразия, культурных ландшафтов, традиций и наследия горных общин.

Развивать туризм и культуру. Страны планируют создавать совместные туристические и культурные маршруты, поддерживать местные инициативы и традиционные ремесла.

Обмениваться опытом в области политики в отношении ветеранов. Предусмотрено сотрудничество в сфере поддержки ветеранов и обмен передовым опытом.

Поддерживать креативные индустрии. Речь идет о развитии креативного сектора в Карпатском регионе.

Что еще было решено?

Карпатскую интеграционную инициативу планируют использовать для координации между государствами региона, институтами ЕС и другими партнерами. Для этого предусмотрено ежегодное проведение саммитов и других совместных мероприятий.

В декларации также отмечено, что инициатива может стать дополнительным инструментом для постепенной интеграции стран-кандидатов в Евросоюз. Кроме того, участники планируют развивать сотрудничество в рамках европейских программ и рассмотреть возможность создания макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона.

По итогам саммита стороны заявили о намерении продолжать совместную работу, чтобы укрепить устойчивость и стабильность стран Карпатского региона.