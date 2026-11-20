В итоговую декларацию трехстороннего саммита лидеров США, Китая и России в Шэньчжэне изначально планировалось включить пункт об Украине. Американская сторона настояла на исключении этого положения из документа.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб по итогам предварительных консультаций перед встречей "Коалиции желающих" в Берлине, сообщает Helsingin Sanomat.

Звонок Трампа в Европу

По словам Стубба, исключение пункта об Украине стало вполне правильным и своевременным шагом со стороны Вашингтона.

К тому же формулировка там была неудачной, поэтому США ее удалили. На мой взгляд, это было правильно,

– сказал президент Финляндии.

Финский лидер отметил, что после вылета из Китая президент США Дональд Трамп связался с участниками "Коалиции желающих" с борта самолета. Во время разговора американский лидер подчеркнул, что войну в Украине нужно прекратить, чтобы направить средства Европы на другие цели.

"То есть никакого призыва прекратить поддержку Украины", – утверждал Стубб.

Кроме того, по словам президента Финляндии, Трамп намекнул европейским партнерам на необходимость прямых контактов с Кремлем.

Дело в том, что в России есть только один человек, который решает вопросы войны и мира, и это президент Владимир Путин,

– отметил Стубб.

Переговоры лидеров без договоренностей по поводу войны

Первый трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне с участием Дональда Трампа, главы Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина завершился принятием совместной "декларации о мире" без единого упоминания об Украине.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что не будет принимать решений по поводу войны в Украине без ее президента Владимира Зеленского.

Ранее мы также писали, что президент Финляндии призвал Европу вести переговоры с Путиным, подчеркнув недопустимость перекладывания переговоров с Россией исключительно на США.