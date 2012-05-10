В Киеве стартует саммит "коалиции решительных", первые лидеры уже в столице: все, что известно
Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев утром 10 мая. На вокзале европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Заметим, что это также первый официальный визит Мерца в Украину как канцлера Германии. 24 Канал собрал все, что известно о встрече "коалиции решительных" и главные заявления лидеров.
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Вернувшись в Киев, моя первая мысль – об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что так, на кону безопасность нашего континента, Он добавил, что ответ на российскую агрессию должен быть коллективным. Он отметил, что сегодня у него есть три послания. По словам Макрона, справедливый и длительный мир должен начаться с полного и безусловного прекращения огня. Он отметил, что Украина приняла это предложение США еще 11 марта. В то же время Россия до сих пор колеблется и ставит условия, тянет время и продолжает свою захватническую войну. Если Москва будет продолжать блокирование, мы усилим давление, как европейцы и в тесной координации с Соединенными Штатами. Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг, Он отметил, что главный месседж этой поездки европейских лидеров – "мы хотим мира". Французский лидер добавил, что будущее мирное соглашение должно гарантировать безопасность. Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина – это наш горизонт, – резюмировал президент Франции. Как Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибывали в Киев: смотрите видео Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшее цементирование европейской солидарности и поддержку Украины, В то же время председатель ОП Андрей Ермак отметил, что сегодня будет "много работы и немало тем для обсуждения". "Надо завершать эту войну справедливым миром. Нужно заставить Москву пойти на прекращение огня", – добавил он. Макрон, Мерц и Страмер в Киеве Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев.
Макрон прокомментировал свой визит в Украину
– заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
– подчеркнул Макрон.
Ермак и Сибига рассказали, какие ожидания от сегодняшней встречи "коалиции решительных"
– заявил глава МИД Андрей Сибига.
В Киев прибыли Европейские лидеры
Вернувшись в Киев, моя первая мысль – об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что так, на кону безопасность нашего континента,
Он добавил, что ответ на российскую агрессию должен быть коллективным. Он отметил, что сегодня у него есть три послания.
По словам Макрона, справедливый и длительный мир должен начаться с полного и безусловного прекращения огня. Он отметил, что Украина приняла это предложение США еще 11 марта. В то же время Россия до сих пор колеблется и ставит условия, тянет время и продолжает свою захватническую войну.
Если Москва будет продолжать блокирование, мы усилим давление, как европейцы и в тесной координации с Соединенными Штатами. Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг,
Он отметил, что главный месседж этой поездки европейских лидеров – "мы хотим мира".
Французский лидер добавил, что будущее мирное соглашение должно гарантировать безопасность.
Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина – это наш горизонт, – резюмировал президент Франции.
Как Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибывали в Киев: смотрите видео
Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшее цементирование европейской солидарности и поддержку Украины,
В то же время председатель ОП Андрей Ермак отметил, что сегодня будет "много работы и немало тем для обсуждения".
"Надо завершать эту войну справедливым миром. Нужно заставить Москву пойти на прекращение огня", – добавил он.
Макрон, Мерц и Страмер в Киеве
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев.