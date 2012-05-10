В Киеве стартует саммит "коалиции решительных", первые лидеры уже в столице: все, что известно

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев утром 10 мая. На вокзале европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Заметим, что это также первый официальный визит Мерца в Украину как канцлера Германии. 24 Канал собрал все, что известно о встрече "коалиции решительных" и главные заявления лидеров.

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