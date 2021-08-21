На саммит Крымской платформы и День Независимости: в НАТО сообщили, кто прибудет от Альянса
Источник:НАТО
В НАТО сообщили, кто представит Североатлантический альянс на саммите Крымской платформы 23 августа в Украине. От организации прибудет заместитель генсекретаря Мирчей Джоанэ.
Он также будет находиться в Украине на День Независимости 24 августа. Об этом 21 августа сообщили в организации Североатлантического договора.
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НАТО на саммите Крымской платформы и на День Независимости представит Мирча Джоанэ
23 – 24 августа 2021 года заместитель генсекретаря НАТО господин Мирча Джоанэ посетит Киев,
– рассказали в НАТО.
Джоанэ примет участие в саммите Крымской платформы, а также выступит на панельной дискуссии "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и пути решения".
24 августа заместитель генсекретаря примет участие в праздновании Дня Независимости. Более того, у представителя НАТО запланированы встречи со:
- спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым;
- вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым;
- секретарем СНБО Алексеем Даниловым;
- а также Александром Мережко и Марьяной Безуглой.
Коротко о Крымской платформе и праздновании 30 годовщины Независимости
- Крымскую платформу в 2020 году инициировал Владимир Зеленский. Это дипломатическая инициатива, которая должна объединить силы вокруг деоккупации полуострова.
- Первый саммит Крымской платформы будет состоять из 4 тематических панелей.
- Более того, 24 августа в 30 годовщину Дня Независимости в Киеве состоится концерт и парад войск на Крещатике и Майдане Независимости, торжественное прохождение катеров Днепром, а также пролет авиации, марш защитников Украины 2021, фестиваль "Ветеранфест" в парке "Владимирская горка", концерт на НСК "Олимпийском" и другие мероприятия.