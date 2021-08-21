На саммит Крымской платформы и День Независимости: в НАТО сообщили, кто прибудет от Альянса

В НАТО сообщили, кто представит Североатлантический альянс на саммите Крымской платформы 23 августа в Украине. От организации прибудет заместитель генсекретаря Мирчей Джоанэ.

Он также будет находиться в Украине на День Независимости 24 августа. Об этом 21 августа сообщили в организации Североатлантического договора.

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НАТО на саммите Крымской платформы и на День Независимости представит Мирча Джоанэ

23 – 24 августа 2021 года заместитель генсекретаря НАТО господин Мирча Джоанэ посетит Киев,

– рассказали в НАТО.

Джоанэ примет участие в саммите Крымской платформы, а также выступит на панельной дискуссии "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и пути решения".

24 августа заместитель генсекретаря примет участие в праздновании Дня Независимости. Более того, у представителя НАТО запланированы встречи со:

спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым;

вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым;

секретарем СНБО Алексеем Даниловым;

а также Александром Мережко и Марьяной Безуглой.

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