"Непреклонная поддержка": в Британии раскрыли детали саммита европейских лидеров по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригласил ряд европейских лидеров на саммит по вопросам Украины и безопасности, который состоится 2 марта в Лондоне. Эта встреча даст возможность продвинуться к "справедливому и устойчивому миру".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление британского правительства.

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Какие вопросы будут обсуждать на саммите в Лондоне

В правительстве Великобритании заявили, что Кир Стармер подтвердил свою непоколебимую поддержку Украины и полон решимости "найти путь вперед, который положит конец незаконной войне России и гарантирует Украине длительный мир на основе суверенитета и безопасности".

В саммите примут участие лидеры Украины, Италии, Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. К тому же на встрече ожидают министра иностранных дел Турции, генерального секретаря НАТО, а также президентов Европейской комиссии и Европейского совета.

Премьер-министр четко заявил, что не может быть никаких переговоров об Украине без Украины, и эту решимость он подтвердил, когда тепло приветствовал президента Зеленского на Даунинг-стрит в субботу вечером (1 марта, – 24 Канал) перед саммитом,

– говорится в сообщении.

Дискуссии во время саммита будут сосредоточены на:

Укреплении позиций Украины сейчас – в частности постоянной военной поддержке и усилении экономического давления на Россию.

Необходимости прочной длительной сделки, которая обеспечит постоянный мир в Украине и гарантирует, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих нападений России.

Следующих шагах по планированию надежных гарантий безопасности.

Отмечается, что Великобритания уже "четко дала понять", что готова поддерживать будущую безопасность Украины войсками на местах.

В партнерстве с нашими союзниками мы должны усилить нашу подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности вместе с продолжением дискуссий с Соединенными Штатами,

– заявили в правительстве.

Напомним, на саммит в Лондон не пригласили представителей Эстонии, Литвы и Латвии. В СМИ сообщают, что Кир Стармер будет иметь телефонный разговор с лидерами стран Балтии, однако там разочарованы таким решением.