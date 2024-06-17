В Швейцарии 15 – 16 июня состоялся крупный Саммит мира. В масштабном мероприятии, имевшем целью сделать шаг к глобальной безопасности, приняли участие около 100 делегаций из разных стран.

По результатам встречи 80 стран и 4 организации подписали коммюнике. К сожалению, не все присутствующие делегации согласились присоединиться к финальному документу. Среди "отказников" – преимущественно страны Глобального Юга.

Западные СМИ отмечают, что несмотря на то, что Россию на Саммит не пригласили, на нем четко ощущался "призрак" Москвы. Международная встреча лишь подкрепила мнение, что с Россией рано или поздно все же придется иметь дело. Главные тезисы западных аналитиков – передает 24 Канал.

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Успехи Саммита мира

Издание Spiegel признает, что по крайней мере внешне Саммит мира в Швейцарии стал впечатляющей встречей. Его окончательное коммюнике "имело гораздо более четкий тон, чем можно было представить", подчеркивается в статье. Участие более 100 делегаций можно считать заметным успехом.

Как пишут журналисты, одной из целей было как можно более широкое "семейное фото". Как Россия, так и Украина пытаются привлечь на свою сторону страны, расположенные вне европейского вектора – в том числе, и страны Глобального Юга. Как пишет немецкое СМИ, Украине, преимущественно, удалось достичь масштабов.

Телеканал CNN отмечает, что столь высокий уровень посещаемости Саммита показывает, что мир глубоко обеспокоен войной, спровоцированной Россией агрессией.

Выход за пределы западного "пузыря"

Издание DW пишет, что Саммит в Швейцарии стал результатом многомесячной кропотливой дипломатической работы. Встреча смогла выйти за пределы западного "пузыря", которые традиционно и безоговорочно поддерживают Украину. Однако встреча на горе Бюргеншток проявила различия в видении пути к миру между союзниками Украины и ключевыми странами Африки и Латинской Америки. Красноречивым было и то, что часть стран проигнорировала приглашение на Саммит.

Совместное коммюнике не подписали, например, Индия, Южноафриканская Республика, Индонезия и Мексика – то есть страны, пытающиеся балансировать между сторонами. Как отмечают аналитики, дистанцирование отношения не стало сюрпризом, ведь эти страны отправили на Саммит не лидеров, а рядовых дипломатов или чиновников.

Призрак России навис над Саммитом

Накануне начала Саммита мира Владимир Путин внезапно озвучил свой "план окончания войны". Он заключался в том, что Украина отказывается от 4 областей и вступления в НАТО – после чего огонь прекращается.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что целью выступления Путина было подорвать поддержку Западом законных требований Украины к России и отвлечь внимание от задачи построения международного консенсуса в вопросе наказания Москвы за агрессию.

. Вместо того, чтобы "заручиться международной поддержкой Украины и привлечь широкое международное сообщество к прекращению войны", участники через манипуляции диктатора переориентировали международный диалог на то, что в Саммите не участвует Россия.

Politico отмечает, что "призрак России навис над Саммитом. Журналисты пишут, несмотря на то, что Украина и другие страны быстро отвергли ультиматумы Кремля, "это подкрепило реальность того, что с Кремлем в конце концов таки придется иметь дело". Саммит "был испорчен ключевыми странами из числа настроенных на Россию", среди которых Саудовская Аравия, Индия и Южная Африка.

Аналитики Financial Times отмечают, что явка Саммита была впечатляющей для Украины, однако отказ ключевых стран подписать коммюнике – например, ОАЭ, отражало международное экономическое влияние России.

Роль России в переговорном процессе

Американский телеканал CNBC News пишет, что "отсутствие России и ее геополитических союзников явно ослабляет потенциальный охват и влияние Саммита".

В частности, как пишет France 24, даже швейцарцы настаивали, что Россия когда-то должна быть привлечена, и надеются, что однажды она присоединится к процессу". О том, что страна-организатор в какой-то момент хочет привлечь к процессу Москву, пишет и AP. Над Саммитом навис вопрос, как страны смогут завершить войну без участия Кремля.

Также FT акцентирует, что на Саммите рассмотрели лишь 3 из 10 пунктов Формулы мира. Поэтому остается непонятным, как Украина планирует заручиться поддержкой остальных 7 пунктов. Издание анализируя слова Зеленского о подготовке к следующему саммиту как то, что Украина надеется, что вторая такая встреча станет финальной. То есть, что после нее окончательный мирный план передадут России.

Как пишут журналисты The Guardian, цели нынешнего Саммита мира были скромными. На нем не было обсуждения того, как будет выглядеть послевоенное урегулирование или надежд Украины на вступление в НАТО. Однако подпись подавляющим количеством участников финального документа "показывает, чего может достичь дипломатия".