Несмотря на огромное давление со стороны России: ООН подтвердила участие в Саммите мира

Швейцария будет принимать Саммит мира, на котором будет немало государств и представителей всемирных организаций. В частности, свое участие в мероприятии подтвердила ООН.

Глобальный саммит мира будет проходить в течение 15 и 16 июня вблизи города Люцерн. В понедельник, 3 июня, заместитель спикера генсека Организации Объединенных Наций Фархан Гак подтвердил участие ООН.

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ООН будет на мирном Саммите

Следует сказать, что пока неизвестно точно, кто из должностных лиц ООН поедет в Швейцарию. Однако ближе к дате проведения мероприятия обещают раскрыть имя делегата.

Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать в Саммите. Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет,

– констатировал Фархан Гак.

Больше о мероприятии в Швейцарии

Украина и Швейцария начали подготовку к Саммиту на уровне лидеров стран в январе 2024 года. Ожидается, что на мероприятие прибудет более 100 делегатов от разных государств. Среди них, конечно, нет России.

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что пекинские дипломаты не поедут в Швейцарию, поскольку там не будет россиян. По ее словам, важно "равноправное участие всех сторон" для урегулирования ситуации.

Главный рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва поддерживает такой подход Пекина. Не исключено, что Путин во время визита в Китай лично просил Си Цзиньпина не ехать в Швейцарию.

Киев декларирует, что этот Саммит будет проходить на уровне лидеров государств. В то же время в администрации президента США констатировали, что Джо Байден не будет присутствовать на Саммите. Вместо него туда отправится вице-президент Камила Харрис.

Владимир Зеленский резко утверждал, что "Путин будет аплодировать стоя", если на Саммите мира в Швейцарии не будет президента Байдена. По его словам, американский лидер нужен мирному Саммиту, ведь на позицию Вашингтона всегда ориентированы другие государства.

Основными вопросами на Саммите будет продовольственная безопасность, в частности экспорт украинского зерна, а также вопрос похищения Россией детей и ядерная безопасность, что от начала полномасштабного вторжения сталкивается с угрозами со стороны Кремля.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявлял, что ООН будет участвовать в Саммите. Он вспоминал о безумном давлении со стороны России на официальных лиц и на страны-члены Организации.