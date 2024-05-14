Об этом 24 Каналу сказал политолог Тарас Загородний, отметив, что было бы хорошо, чтобы Китай также принял участие в Саммите мира.

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Каково значение Саммита мира

Загородний отметил, что Саммит мира – это дипломатическая рамка, которая обязательно должна быть. На повестке дня там должна быть тема, как будет выглядеть мир после войны, либо решение текущих вопросов.

По его словам, если брать аналогию со Второй мировой войной, это что-то вроде встречи Рузвельта, Черчилля и Сталина в Тегеране в 1943 году. Затем была Ялтинская конференция, а дальше Потсдамская конференция.

Поэтому это сверка часов, формирование негласной коалиции,

– сказал политолог.

То есть, подчеркнул он, это "цементирование" такой коалиции, чтобы показать, какова позиция и конкретные пункты декларации, что изменений никаких потом не произойдет.

Как реализовать декларацию Саммита мира

Политолог объяснил, что без успешной реализации на поле боя такие декларации так и оставались бы только декларациями.

Как я говорю, дипломатия – это хорошие слова, а дальше нужен пистолет для реализации этой дипломатии,

– заявил Загородний.

Поэтому, по его словам, дальше вступает в действие украинская армия, союзники, которые помогают нашим воинам воплощать в жизнь то, что написано в принципах, заложенных на Саммите мира.

Что касается Китая, добавил он, конечно, хотелось бы, чтобы он присутствовал на Саммите мира. Но если представителя Пекина все же не будет там, то это не критично.

Ведь, заметил он, Китай, несмотря на слова и декларации, откровенно поддерживает Россию через своих прокси – Северную Корею, Иран, Сирию. Таким образом Пекин фактически реализует тактику расшатывания Запада, также он является одним из бенефициаров происходящего в Украине.

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