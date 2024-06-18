Немецкий политолог Сергей Сумленный рассказал 24 Каналу, в чем важность наработок на Саммите мира и его итогового коммюнике. Он объяснил, какое значение они будут иметь после победы Украины в войне.

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Нужно формировать дискурс

Такие площадки, по мнению политолога, необходимы для того, чтобы нормализовать определенные идеи.

Международные отношения, к сожалению, очень медленная и очень длительная вещь. Над ними надо постоянно работать и формировать определенный дискурс. Все международные решения базируются на многих договоренностях, происходивших ранее,

– объяснил он.

Если на подобных мероприятиях однажды принимается коммюнике, второй раз – резолюция, третий раз – подписывается рамочное соглашение, тогда все это формирует международное право.

Когда будет формироваться новый мир после победы Украины в этой войне, то на соответствующих международных конференциях уже в преамбуле будет упомянуто, что, "основываясь на решениях Саммита мира июня 2024 года, а также других подобных мероприятий, страны мира решили, что..." А вот "что" они решат – это обязательно будет в контексте того, что было раньше,

– подчеркнул Сумленый.

Важно, по его мнению, чтобы подобные мероприятия проводились. Если раньше не происходил ни один саммит, то и решение будет ни о чем, ведь это будет первая подобная встреча. Должны быть по итогам этих событий определенные резолюции, коммюнике, где указано, что:

устойчивый мир должен быть только на основаниях обновления территории;

компенсации за экологический, социальный, другой вред;

включение Украины в международные форматы безопасности НАТО и другие;

демилитаризация России и ее отказ от имперских амбиций и т. д.

"Тогда это будет совсем другая история, которая поможет сформировать действительно устойчивый мир на украинских условиях", – резюмировал Сергей Сумленный.

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