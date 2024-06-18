Німецький політолог Сергій Сумленний розповів 24 Каналу, у чому важливість напрацювань на Саміті миру та його підсумкового комюніке. Він пояснив, яке значення вони матимуть після перемоги України у війні.

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Потрібно формувати дискурс

Такі майданчики, на думку політолога, необхідні для того, щоб нормалізувати певні ідеї.

Міжнародні стосунки, на жаль, дуже повільна і дуже тривала річ. Над ними треба постійно працювати та формувати певний дискурс. Усі міжнародні рішення базуються на багатьох домовленостях, що відбувалися раніше,

– пояснив він.

Якщо на подібних заходах одного разу ухвалюється комюніке, другого разу – резолюція, третього разу – підписується рамкова угода, тоді все це формує міжнародне право.

Коли формуватиметься новий світ після перемоги України у цій війні, то на відповідних міжнародних конференціях вже в преамбулі буде згадано, що, "базуючись на рішеннях Саміту миру червня 2024 року, а також інших подібних заходів, країни світу вирішили, що…" А от "що" вони вирішать – це обов'язково буде в контексті того, що було раніше,

– наголосив Сумлений.

Важливо, на його думку, щоб подібні заходи проводились. Якщо раніше не відбувався жодний саміт, то й рішення буде ні про що, адже це буде перша подібна зустріч. Мають бути за підсумками цих подій певні резолюції, комюніке, де зазначено, що:

сталий мир має бути тільки на підставах оновлення території;

компенсації за екологічну, соціальну, іншу шкоду;

включення України в міжнародні формати безпеки НАТО та інші;

демілітаризація Росії та її відмова від імперських амбіцій тощо.

"Тоді це буде зовсім інша історія, яка допоможе сформувати дійсно сталий мир на українських умовах", – резюмував Сергій Сумленний.

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