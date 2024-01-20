Россия создает угрозу всему миру, однако остались страны, которые хотели бы видеть ее на саммите мира. В частности, Швейцария высказалась за присутствие агрессора.

Президент Швейцарии Виола Амхерд считает, что Россия должна присутствовать на саммите по формуле мира. К слову, эту встречу инициирует Украина.

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Швейцария контактирует с Россией

Политик намекнула, что ее государство определенным образом поддерживает контакт с Россией. Она подчеркнула, что Швейцария "разговаривает со всеми".

Россия, вероятно, не будет присутствовать, но в то же время мы стремимся к диалогу со всеми остальными,

– сказала она.

По ее словам, саммит должен состояться как можно быстрее и в этом году. Пока неизвестно на каком уровне он состоится. Амхерд сказала, что существует риск, что встречу организовать не удастся, однако, если Швейцария не приложит усилий, то она точно не состоится.

Саммит должен запустить процесс

В то же время, она сказала, что не стоит ожидать, что после встречи уже будет конкретный план действий. По словам Амхерд, достижением будет даже просто запустить мирный процесс.

Она считает, что участие должно принять широкий круг государств. В частности, представители Глобального Юга, такие как ЮАР, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия – и, по возможности, Китай.

Какие страны на этом саммите стремится увидеть Киев