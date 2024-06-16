"Это шаг к победе": на Саммит мира прибыл Сергей Гайдаржи, потерявший в Одессе жену и сына

Сергей Гайдаржи, баптист, который потерял жену и ребенка в результате российского обстрела Одессы, также прибыл на саммит мира в Швейцарии. 16 июня проходит второй день встречи.

Сергей Гайдаржи также поговорил с журналистами на полях саммита мира в Швейцарии. Он отметил, что, что пока участники находятся в таком хорошем городе в Украине летают ракеты.

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Важно что-то делать для победы

Гайдаржи также вспомнил, что в Библии написано: коня готовят на день битвы, но победа Господа. По его словам, поэтому важно, чтобы мы что-то делали.

Этот саммит – один из шагов, маленьких шагов к победе. Я недавно думал: если не победа, то что?

– рассказал мужчина.

Он также дал ответ: оккупация, фильтрационные лагеря, убийства. В то же время Гайдаржи объяснил, что наша победа в том, чтобы мы освободили своих людей и свои территории.

Он выразил благодарность всем, кто помогает Украине. Также мужчина сказал, что хочется, чтобы это закончилось как можно скорее, ведь не проходит ни одного дня без жертв.

Компромисс с Россией опасен

Сергея Гайдаржи спросили, что он бы хотел сказать лидерам тех стран, которые верят России.

Может кто-то поверил России, что у нас фашисты, может кто-то поверил этому обману, но у нас обычные люди. Мы жили себе мирно до 2022 года, до полномасштабного вторжения. мы не хотели ни с кем воевать, но Россия захотела нас оккупировать. Хотел бы сказать, что выбирайте на какой вы стороне,

– подчеркнул мужчина.

Он убежден, что на двух стульях усидеть не получиться, ведь нельзя разорваться на две части. По его словам, пойти на компромисс с Россией – опасный шаг.