Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии, – СМИ

Уже 15-16 июня в Швейцарии состоится саммит мира. СМИ пишут, что, вероятно, Саудовская Аравия не будет участвовать в этом.

Саудовская Аравия не планирует участвовать в организованном Украиной саммите мира. Информацию об этом получили от источников в Эр-Рияде. дипломатических кругах.

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Причина – отсутствие России

Причиной такого решения Саудовской Аравии якобы является то, что на саммите мира в Швейцарии не будет присутствовать Россия. В то же время официально Саудовская Аравия не заявляла о своем отсутствии.

Ранее Швейцария заявляла о желании пригласить Россию на саммит мира.

Китай заявил, что не будет участвовать в саммите мира