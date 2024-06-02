Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии, – СМИ
2 июня 2024, 19:20Читати новину українською
Источник:Bild
Уже 15-16 июня в Швейцарии состоится саммит мира. СМИ пишут, что, вероятно, Саудовская Аравия не будет участвовать в этом.
Саудовская Аравия не планирует участвовать в организованном Украиной саммите мира. Информацию об этом получили от источников в Эр-Рияде. дипломатических кругах.
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Причина – отсутствие России
Причиной такого решения Саудовской Аравии якобы является то, что на саммите мира в Швейцарии не будет присутствовать Россия. В то же время официально Саудовская Аравия не заявляла о своем отсутствии.
Ранее Швейцария заявляла о желании пригласить Россию на саммит мира.
Китай заявил, что не будет участвовать в саммите мира
- В пятницу, 31 мая, Пекин подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном саммите мира и будет "продолжать по-своему продвигать мирные переговоры". Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
- Она предположила, что "3 элемента, предложенные Китаем, не будут выполнены". Согласно ее словам, есть очевидный разрыв между организацией встречи и тем, что отстаивает Китай, а также универсальными ожиданиями международного сообщества.
- В то же время там заявили, что продолжат продвигать мирные переговоры по-своему, поддерживать связь со всеми сторонами и совместно нарабатывать условия для политического урегулирования "украинского кризиса".