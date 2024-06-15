"Подарок" Путину: Армения примет участие в Саммите мира
Источник:Armenpress
Армения заявила, что будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии. Страна будет представлена на уровне секретаря Совета безопасности.
Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Совета безопасности Армении. Отметим, что Саммит мира в Швейцарии состоится уже 15 – 16 июня.
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Армения на Саммите мира
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня прибудет с рабочим визитом в кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации. Сообщается, что целью поездки является участие в саммите "Украинская мирная резолюция".
Кроме этого, в рамках визита секретарь Совета безопасности также посетит столицу Франции Париж, где запланированы рабочие встречи.Добавим! Отношения России и Армении в последнее время особенно напряженные. Армения берет постепенный курс на дистанцирование от Путина. Например, недавно посол страны в Украине Владимир Карапетян посетил Бучу и почтил память погибших, осудив российскую агрессию. Поэтому министерство иностранных дел страны-агрессора направило МИД Армении ноту протеста.
Саммит мира в Швейцарии
- Свое участие в Саммите мира уже подтвердило более 90 стран. Известно, что 57 стран будут представлены на самом высоком уровне – президентов или премьер-министров.
- Также на саммите будут и США. Вашингтон будет представлять вице-президент страны Камала Харрис и советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Джо Байдена на мероприятии не будет.
- На Саммит мира приглашали лидеров всех стран со всего мира – кроме России. Это нужно, чтобы она не начала блокировать все инициативы подряд.
- В Швейцарии главными темами будут 3 вопроса из 10, которые предложены в Формуле мира. Это энергетическая безопасность, ядерная безопасность, вопрос свободного судоходства (это наша пищевая безопасность) и деблокирование Черного и Азовского морей. После этого начнется наработка конкретных предложений, которые впоследствии передадут России.