Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что разговоры со стратегической неопределенностью Байдена есть только из-за компонента безопасности, а Си поедет на Саммит, ведь на нем будет его главный конкурент региона – Индия. На Саммите Украине важно перенять инициативу в свои руки.

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Байден на Саммите мира

По мнению политолога, Байден точно будет на Саммите мира, а разговоры о стратегической неопределенности США связаны с компонентом безопасности.

"И в количественном, и в качественном составе Саммит мира будет на чрезвычайно качественном уровне", – подчеркнул Буряченко.

Обратите внимание! Представитель Белого дома Джейк Салливан пока не может подтвердить участие Байдена в Саммите мира. В то же время он отметил, что США участвовали в подготовке к саммиту в Швейцарии.

Си приедет на Саммит

Политолог объяснил, что побуждать приезд на Саммит мира лидера Китая будет премьер-министр Индии Нарендра Моди, который тоже посетит Швейцарию. Сейчас мощные предприятия США, конкурируя с Китаем, переносят свои производства именно в Индию, которая на этом плацдарме хочет опередить Китай и быть в этом регионе № 1. Индия фактически становится площадкой развития капитала Запада, который до того был Китай.

По словам Буряченко, Китай является прямым экономическим конкурентом Индии в региональном лидерстве, также страны имеют территориальный спор, а Индия перегнала Китай в демографическом смысле в прошлом году.

Это лучший для них (для Индии – 24 Канал) провокационный момент, который можно было использовать. Очень хочется Моди стать лидером, который заведет Индию в G7, сделав формат G+1, или даже G8. Это его очень давняя мечта,

– отметил политолог.

Именно поэтому, если Китай проигнорирует участие в Саммите, его "выбросят" из мировой геополитики, что точно не в его интересах.

Ключевая задача Саммита

Основной задачей Саммита является рассмотрение трех базовых вопросов из перечня пунктов украинской Формулы мира, а именно гуманитарная, ядерная безопасности и обмен пленными.

Первая наша задача – это реализация динамического преимущества, чтобы Формула мира, которая сейчас есть на геополитическом столе, была украинской Формулой мира. Для этого нужно максимально количественное и качественное представительство, чего мы сейчас эффективно добиваемся,

– отметил Буряченко.

Также он добавил, что не стоит ожидать завершения войны и уничтожения России сразу после этого Саммита. Однако Украина должна работать над каждым пунктом, справедливым завершением войны и разработкой условий капитуляции для России.

Будет нелегко, Путин будет делать все возможное, чтобы подорвать договоренности, возможно, сделать так, чтобы страны не поехали туда (на Саммит мира – 24 Канал),

– объяснил политолог.

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