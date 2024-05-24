Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що розмови зі стратегічною невизначеністю Байдена є лише через безпековий компонент, а Сі поїде на Саміт, адже на ньому буде його головний конкурент регіону – Індія. На Саміті Україні важливо перейняти ініціативу в свої руки.

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Байден на Саміті миру

На думку політолога, Байден точно буде на Саміті миру, а розмови щодо стратегічної невизначеності США пов'язані з безпековим компонентом.

"І в кількісному, і в якісному складі Саміт миру буде на надзвичайно якісному рівні", – підкреслив Буряченко.

Зверніть увагу! Речник Білого дому Джейк Салліван поки не може підтвердити участь Байдена у Саміті миру. Водночас він наголосив, що США брали участь у підготовці до саміту у Швейцарії.

Сі приїде на Саміт

Політолог пояснив, що спонукатиме приїзд на Саміт миру лідера Китаю буде прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який теж відвідає Швейцарію. Зараз потужні підприємства США, конкуруючи з Китаєм, переносять свої виробництва саме до Індії, яка на цьому плацдармі хоче випередити Китай та бути в цьому регіоні № 1. Індія фактично стає майданчиком розвитку капіталу Заходу, який до того був Китай.

За словами Буряченка, Китай є прямим економічним конкурентом Індії в регіональному лідерстві, також країни мають територіальний спір, а Індія перегнала Китай в демографічному сенсі минулого року.

Це найкращий для них (для Індії – 24 Канал) провокаційний момент, який можна було використати. Дуже хочеться Моді стати лідером, який заведе Індію в G7, зробивши формат G+1, або навіть G8. Це його дуже давня мрія,

– зауважив політолог.

Саме через це, якщо Китай проігнорує участь у Саміті, його "викинуть" зі світової геополітики, що точно не є в його інтересах.

Ключове завдання Саміту

Основним завданням Саміту є розгляд трьох базових питань з переліку пунктів української Формули миру, а саме гуманітарна, ядерна безпеки та обмін полоненими.

Перше наше завдання – це реалізація динамічної переваги, щоб Формула миру, яка зараз є на геополітичному столі, була українською Формулою миру. Для цього потрібне максимально кількісне та якісне представництво, чого ми зараз ефективно добиваємось,

– зазначив Буряченко.

Також він додав, що не варто очікувати завершення війни та знищення Росії одразу після цього Саміту. Однак Україна має працювати над кожним пунктом, справедливим завершенням війни та розробкою умов капітуляції для Росії.

Буде нелегко, Путін буде робити усе можливе, щоб підірвати домовленості, можливо, зробити так, щоб країни не поїхали туди (на Саміт миру – 24 Канал),

– пояснив політолог.

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