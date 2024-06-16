Соответствующее мнение на полях Саммита мира в Швейцарии высказал президент Эквадора Даниэль Нобоа. Он искренне верит, что существует мирный способ закончить войну в Украине.

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Заявление президента Эквадора

Даниэль Нобоа сообщил, что целью Эквадора на этом Саммите является призвать международное сообщество к диалогу и переговорам. Президент страны считает это единственным путем к перемирию и длительному миру, к прекращению человеческих страданий и смертей.

Мы искренне верим, что мирное решение возможно. Не недооценивайте силу диалога и сотрудничества. Нам нужно фокусироваться на конкретных шагах, которые будут способствовать примирению,

– указал лидер страны.

Стоит указать! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Саммит мира – это не то мероприятие, к которому привыкла Россия – где все "говорят в одну дудку". То есть каждая страна может выразить свое видение окончания войны. Именно через откровенный диалог Украина хочет найти правильное решение.

Возможен ли диалог с Россией