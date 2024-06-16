Відповідну думку на полях Саміту миру у Швейцарії висловив президент Еквадору Даніель Нобоа. Він щиро вірить, що існує мирний спосіб закінчити війну в Україні.

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Заява президента Еквадору

Даніель Нобоа повідомив, що метою Еквадору на цьому Саміті є закликати міжнародну спільноту до діалогу та переговорів. Президент країни вважає це єдиним шляхом до перемир'я та тривалого миру, до припинення людських страждань і смертей.

Ми щиро віримо, що мирне рішення можливе. Не недооцінюймо силу діалогу та співпраці. Нам потрібно фокусуватися на конкретних кроках, які сприятимуть примиренню,

– вказав лідер країни.

Варто вказати! Голова МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що Саміт миру – це не той захід, до якого звикла Росія – де всі "говорять в одну дудку". Тобто кожна країна може висловити своє бачення закінчення війни. Саме через відвертий діалог Україна хоче знайти правильне рішення.

Чи можливий діалог з Росією