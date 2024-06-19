К финальному коммюнике Саммита мира присоединилось новое государство

В Швейцарии 15 –16 июня прошел Глобальный саммит мира. По его итогам совместное коммюнике подписали 78 стран. Впрочем, даже после окончания Саммита резолюция открыта и к ней могут присоединиться и другие государства, как это и сделали Антигуа и Барбуда.

Эта страна не принимала участия в Саммите. Впрочем, по результатам встречи ее делегации с украинской, отныне она вовлечена в процесс борьбы за мир.

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Малые островные государства ощущают влияние российской агрессии на себе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Игорь Жовква рассказал, что 27 – 30 мая он принял участие в Четвертой Международной конференции малых островных государств, развивающихся, в Антигуа.

"На полях конференции, среди прочего, встретился с Генерал-губернатором Антигуа и Барбуда Родни Уильямсом, Премьер-министром этой страны Гастоном Брауном и Министром иностранных дел Антигуа и Барбуды Эверли Раулем Грином", – добавил Жовква.

Он рассказал, что к борьбе против российской агрессии Украина привлекает и другие малые островные государства, в частности, посол провел встречи с представителями Палау и Суринама. К слову, именно тогда они приняли решение принять личное участие в Саммите Мира в Швейцарии. На Саммите эти страны также присоединились к его финальному коммюнике.

Малые островные государства также испытывают влияние российской агрессии, в частности в сфере продовольственной и экологической безопасности. Их участие в имплементации нашей Формулы не менее важна, чем вклад Европы или Америки. Продолжаем работать над еще большим их привлечением к совместной работе,

– написал Жовква.