Давления коалиции недостаточно: поможет ли Саммит мира вернуть украденных Россией детей

На просторах Глобального саммита мира представители 101 государства и международной организации интенсивно обсуждали возвращение украинских граждан из-под контроля России.

Призывы освободить военнопленных и противоправно задержанных гражданских, воссоединить семьи и репатриировать сирот фигурировали как отдельный гуманитарный трек, без которого невозможно достичь устойчивого мира. Но нашли ли участники, среди которых 57 глав государств и правительств, действенный механизм для возвращения украинских детей – читайте в колонке для 24 канала.

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Четвертый пункт Формулы мира

Освобождение пленных и депортированных лиц – отдельное положение украинской "философии" завершения вооруженного конфликта и достижения устойчивого мира. Для реализации четвертого пункта Формулы мира была создана Рабочая группа из более чем 45 участников – представителей государств и международных организаций.

Возвращение депортированных и принудительно перемещенных детей происходит на основе отдельного плана Bring Kids Back UA и путем сотрудничества с Международной коалицией за возвращение украинских детей. В качестве третьей стороны к процессу привлечен Катар.

Возвращение детей как особое беспокойство участников Глобального саммита мира

Обращаясь к участникам Глобального саммита мира, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мероприятие позволит мировому большинству сделать конкретные шаги в сферах, важных для всех. Среди таких – возвращение депортированных детей. В своих выступлениях ряд представителей государств обратили внимание на сложные вызовы, связанные с депортацией и принудительным перемещением маленьких украинцев.

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини подчеркнул готовность государства продолжать способствовать репатриации украинских детей.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич выразил глубокую обеспокоенность депортацией тысяч украинских детей и призвал участников Саммита сделать больше, чтобы дети вернулись в Украину.

Премьер-министр Джастин Трюдо заверил, что Канада будет продолжать играть ведущую роль в репатриации и реабилитации детей, а также объявил о 15 миллионах долларов помощи в данной сфере.

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани пообещал не останавливаться на достигнутом в воссоединении семей.

Предметная дискуссия вокруг четвертого пункта Формулы мира началась на второй день Саммита. Она состоялась за закрытыми дверями и собрала 39 участников. Среди них – президенты стран, премьер-министры, министры иностранных дел, советники по вопросам национальной безопасности.

Впрочем, по сравнению с количеством участников Саммита в целом – это лишь чуть больше трети. Стоит учитывать, что в Международную коалицию за возвращение украинских детей на сегодня входит 37 государств, поэтому, в целом, данное направление сотрудничества для устойчивого мира интересует достаточно ограниченное количество международных субъектов.

О чем говорили за закрытыми дверями

По информации Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, "на мероприятии прозвучали конкретные инициативы от государств мира по возвращению граждан Украины, остановки нарушения их прав, срочный допуск к местам содержания украинских военнопленных и гражданских заложников представителей международных организаций".

Директор программы Bring Kids Back UA Дарья Заривна, в свою очередь, отметила, что депортированные маленькие украинцы должны быть возвращены без обменов на основе "новых механизмов", которые ищут внутри Международной коалиции за возвращение украинских детей. Она также отметила, что считает недостаточным существующее давление на Россию в данной сфере.

Потенциальные "новые механизмы"

Независимо от того, о чем говорили за закрытыми дверями, важна реальная способность предложенных инициатив вернуть украинских детей. В данной сфере стоит нивелировать злоупотребления России, для чего давления 39 государств будет недостаточно.

В недавнем докладе "Дети и вооруженные конфликты" Генеральный секретарь ООН призвал РФ сотрудничать с Организацией для воссоединения украинских детей с семьями. Это свидетельство готовности ООН выступить активным игроком, вовлеченным в возвращение. В случае создания "нового механизма" через систему ООН количество государств, которые будут влиять на Россию, значительно возрастет.

Также важно вывести посредничество Катара из политической в юридическую плоскость. В то время, как Украина считает, что это государство помогает ей возвращать депортированных детей, Россия настаивает, что Катар – фиксирует отсутствие депортации и агрессии. Само же арабское государство отмечает, что воссоединяет семьи и способствует их реабилитации.

Но больше всего удивляют разногласия трех государств по количеству возвращенных украинских детей. Украина отмечает, что 83 ребенка возвращены в рамках плана Bring Kids Back UA. Россия – 70. А вот Катар настаивает, что воссоединил с семьями только 34 детей. Пока данный механизм будет непрозрачным и непонятным относительно распределения функций и обязательств, до тех пор он будет обрастать недоверием и критикой, а темпы возвращения детей будут оставаться критически медленными.

Итоговое коммюнике

Идеей Глобального саммита мира было согласование общего плана действий, который можно было бы передать государству-агрессору. Интересно, что в своеобразном "протесте" Путина от 14 июня о возвращении детей ожидаемо не говорилось. Однако, и в заключительном Коммюнике Саммита о них – только строка. Очевидная и озвученная задолго до мероприятия.

"Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети [...] должны быть возвращены".

Коммюнике, действительно, не должно содержать пошаговый план возвращения, впрочем "немедленно и безусловно" в этой строке точно не хватает.

Поэтому в сфере репатриации маленьких украинцев Глобальный саммит мира был лишь очередной встречей Международной коалиции за возвращение украинских детей в расширенном составе. Это оставляет открытым ответ на вопрос, каков механизм реализации пункта 4 Формулы мира в данной сфере.

