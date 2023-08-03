Саммит мира в Украине могут провести во время Генассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, – Politico

В последние дни продолжается активная подготовка ко встрече представителей 30 государств мира под руководством Саудовской Аравии по миру в Украине. Ожидаемым результатом этих переговоров является глобальный саммит мира, который могут провести уже этой осенью.

Однако речь пока идет не о Глобальном саммите мира, который должен состояться в конце этого года. Скорее, это новый уровень "саудовского формата" – то есть встреча лидеров тех государств, которые в ближайшие дни встретятся в Саудовской Аравии.

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Что задумала Саудовская Аравия и какой это будет результат

В Копенгагене в июне уже была встреча представителей иностранных государств, однако консультации называют не очень удачными, учитывая малую вовлеченность государств Глобального юга – Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Поэтому саммит под руководством Саудовской Аравии попытка исправить это и привлечь больше стран.

Известно, что под руководством саудитов соберутся представители около 30 стран мира – Бразилия, Индия, Турция, Япония, Мексика, страны Европы и другие. Однако главное внимание политических кругов приковано к Китаю, ведь будут ли представители этого государства на встрече – пока неясно, но вероятно – дело в том, что у Эр-Рияда и Пекина прекрасные отношения, что может убедить Китай присоединиться к инициативе.

Помимо связей с Китаем, Саудовская Аравия является уникальным игроком на политической арене из-за контактов с Россией и участия в возвращении пленных иностранцев. Также саудиты ведут переговоры о возвращении депортированных детей. И в то же время Эр-Рияд остается партнером США.

Ожидаемым результатом этой встречи является саммит лидеров стран, которые встретятся под руководством саудитов. СМИ утверждают, что это может произойти уже в сентябре или на полях Генассамблеи ООН или же на саммите G20 в Индии. Если Саудовской Аравии удастся привлечь Китай, то, вероятно, стоит ожидать промежуточного саммита по миру с участием Си Цзиньпина в том числе.

Россию на встречу по миру в Украине не пригласили вообще. Основная причина – Москва, собственно, не желает мира. Однако в Кремле разгорелась истерика из-за того, что страну-террориста проигнорировали.