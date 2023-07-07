Будет ли Зеленский на саммите НАТО: Столтенберг заинтриговал ответом

Йенс Столтенберг высказался о возможном участии Владимира Зеленского на саммите НАТО. Мероприятие пройдет в столице Литвы Вильнюсе 11 и 12 июля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за участие Владимира Зеленского на саммите НАТО. Об этом он сказал в пятницу, 7 июля, в ходе пресс-конференции.

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Что именно сказал Столтенберг об участии Зеленского

Генсек НАТО выразил надежду, что украинский лидер примет участие в саммите в рамках создания нового формата взаимодействия Украины с Альянсом.

С нетерпением жду встречи с президентом Зеленским на саммите, чтобы он принял участие в первой встрече Совета Украина – НАТО,

– сказал он.

Как пояснил Столтенберг, на саммите в Вильнюсе пройдет инаугурационная встреча нового Совета Украина – НАТО. Он станет платформой для кризисных консультаций и принятия решений. По его словам, эта политическая платформа должна приблизить Украину к НАТО и членству в Альянсе, а также углубить их сотрудничество. Столтенберг пообещал, что НАТО будет поддерживать нашу страну в течение многих лет.

Генсек НАТО также намекнул, что западные партнеры Киева смогут найти возможность рассмотреть членство Украины. Однако он не стал раскрывать деталей. По его словам, союзники могут сделать объявление на саммите, когда все будет согласовано.

Как будет работать Совет Украина – НАТО

Генсек НАТО не уточнил, в каком формате президент Украины, возможно, будет присутствовать на саммите.

Совет сформирован из 31 страны с членством в НАТО и Украины. Столтенберг надеется, что Швеция станет членом Альянса и тоже присоединится к платформе. По его словам, страны-участницы будут в этом Совете "как равные". Каждое из таких государств сможет созывать Совет для кризисных консультаций.

А еще Совет сможет принимать решения. Они будут приниматься вместе со всеми членами. Будут созданы подкомитеты для конкретных задач. Также будет утверждена рабочая программа. Генсек НАТО снова добавил, что такая платформа приближает Украину к Альянсу.

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