Украине важно получить на саммите гарантии безопасности и политическое решение стран НАТО. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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Приезд Зеленского будет знаковым

В Вильнюсе 11-12 июля состоится саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский пока не анонсировал, поедет ли на мероприятие. Однако главный дипломатический советник Игорь Жовква заявил, что Зеленского не будет, если "лидеры будут демонстрировать дефицит мужества"

Для нас это будет знаком, что это хорошо (если президент посетит саммит – 24 канал). И что перспективы вступления Украины в НАТО будут положительными.

– заметил Алексей Буряченко.

И действительно, учитывая заявление Жовквы, появление Зеленского на саммите в Вильнюсе будет означать, что все условия, которые выдвинула Украина, будут удовлетворены. Наибольшей легитимизацией консолидированной позиции стран НАТО будет участие непосредственно лидера Североатлантического альянса – США в лице президента Джо Байдена.

Заметим, что он уже анонсировал свое присутствие на саммите. Кроме того, Байден посетит Великобританию и Финляндию.

Алексей Буряченко об условии для приезда Зеленского на самит НАТО: смотрите видео

От саммита ждут политического решения

Сейчас Украине важно получить два важных решения, которые продемонстрируют серьезность намерений наших партнеров.

"Это гарантии безопасности, вроде тех, которые США давали Израилю. Возможно, гибридизацию гарантий безопасности, полученных Финляндией и Швецией на пути в НАТО. Ну и нам нужно политическое решение от всех членов НАТО, что Украина все же будет членом Альянса", – рассказал политолог.

К слову, ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украине важно получить решение о членстве в Альянсе с открытой датой.

То есть вступление в НАТО не будет подстроено во время следующего саммита или к конкретной дате во времени. В свою очередь, речь идет о принятии политического решения о членстве Украины в НАТО по результатам победы на поле боя.

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