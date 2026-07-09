В Москве сильно занервничали: что принес Украине саммит НАТО в Анкаре

Дональд Трамп изменил риторику в пользу Украины. В частности, на саммите НАТО прозвучало много комплиментов в адрес нашего государства и президента Владимира Зеленского.

Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил в эфире 24 Канала, что изменение позиции Трампа прослеживается с момента заседания "Большой семерки" и до саммита НАТО. Оба события прошли в позитивном для Украины ключе.

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Почему в Москве уже нервничают?

На саммите НАТО в Анкаре Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты были, есть и будут верны этому союзу, своим союзническим обязательствам, и подчеркнул, что будут соблюдать 5-ю статью Альянса. Она предусматривает, что в случае нападения на одну из стран-членов – все остальные встают на ее защиту.

Это очень важно, потому что это демонстрация единства. За этим внимательно следит Кремль. Поэтому в Москве очень нервная реакция на саммит. Они возмущены и сейчас рвут на себе волосы. А для Украины – это один из самых удачных саммитов,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Также можно сказать, что это лучшая встреча Трампа и Зеленского. Она не принесла нам никаких неприятных сюрпризов. Наоборот, лидер США еще раз подтвердил свое предыдущее обещание о намерении предоставить Украине лицензию на производство ракет для системы Patriot.

Это снова очень четкий сигнал для Путина. Более того, все происходит на фоне того, что участники Альянса подтвердили финансирование в размере 140 млрд на два года для Украины. В то же время Россия не нашла никаких лазеек, чтобы сыграть на разногласиях.

Чего удалось достичь на саммите НАТО: смотрите видео

"Украина – это страна, которая вносит вклад в систему безопасности. НАТО признало, что мы являемся важным игроком, укрепляющим безопасность. А это основной аргумент при принятии решения о членстве в Альянсе", – подчеркнул Олег Рыбачук.

Итак, нас поддержали политически и финансово. Есть двусторонние обязательства, о которых заявил Трамп, в частности, касающиеся лицензий. Становится понятно, что в ближайшие два года у Украины не будет проблем с поддержкой. Впрочем, этого не скажешь о России. Поэтому Путину уже завтра стоит думать о выходе из этой войны.