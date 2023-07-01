Но Украина хочет выжать "максимум" от саммита Альянса. Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Юрий Подорожний.

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"Запад сопротивляется. Запад очевидно считает, что вступление или невступление Украины в НАТО может быть хорошей базой для предстоящих переговоров с Россией", – предположил политтехнолог.

К примеру, украинское государство подписывает определенный договор об окончании войны на основе того, что оно и западные страны дают гарантии, что Украина не вступает в Североатлантический альянс. В то же время, Украине дают гарантии безопасности. К примеру, от Франции, Германии, Великобритании и США.

Были разговоры о том, что, может быть, и Европейский Союз может предоставить Украине эти гарантии. Однако Австрия заявила, что категорически против и не будет голосовать за решение, что в будущей войне ЕС будет гарантом безопасности Украины.

Юрий Подорожний уверен, что Украина сможет выжать "максимум" с саммита Альянса в июле. По его мнению, Владимир Зеленский туда поедет. Ведь Украине могут быть предоставлены какие-либо перспективы. К примеру, гарантии того, что она вступит в Альянс без выполнения ПДЧ. То есть – без плана действий по членству в НАТО. Так, как это сделала Финляндия.

Есть два варианта развития событий – мы вступаем в Североатлантический альянс или нам предоставляют какие-либо страны гарантии безопасности. Для нас и для Запада, с финансовой стороны, самое выгодное, конечно, вступление Украины в НАТО,

– подчеркнул Подорожний.

Есть ли альтернативы вступлению Украины в НАТО

В Офисе Президента заявляли, что никакой альтернативы вступлению Украины в НАТО нет. Впрочем, западная пресса таки пишет о других вариантах. Мол, на саммите Североатлантического альянса Украине могут предложить двусторонние соглашения с Германией, Великобританией и США.

Например, США и Израиль имеют определенную договоренность. Израиль – страна с западными демократическими ценностями. Но он не вступает в Альянс, поскольку постоянно ведет войны на Ближнем Востоке. Поэтому, если эта страна вступит в НАТО, то все страны Альянса постоянно должны воевать на стороне Израиля. Поэтому у него есть двустороннее сотрудничество с США.

"Там миллиарды долларов уже потрачены. Кажется, более 100 миллиардов США потратили на эту поддержку", – отметил политтехнолог.

Самое главное, что Израиль имеет доступ к военно-промышленному комплексу США. Поэтому эта страна снабжена практически всеми возможными новинками, производимыми Штатами.

"И даже говорят о том, что у Израиля есть ядерная бомба, которую никто не афиширует. Израиль не является официально ядерным государством", – рассказал Подорожний.

Что может получить Украина от саммита НАТО: смотрите видео

Украина не проиграет

Политтехнолог предполагает, что на Западе, вероятно, уверены, что полномасштабная война России с Украиной – не последняя война. Поэтому Североатлантический альянс не может принять такого члена, у которого в будущем еще могут быть войны с Россией. Но если Украина получит уровень сотрудничества с другими странами, то она не проигрывает однозначно.

У нас будет сотрудничество с другими странами и сотрудничество в военно-политической сфере достаточно высокого уровня. Но мы, конечно, проигрываем относительно ценностей,

– убежден политтехнолог.

В первых пунктах НАТО говорится о ценностях, которые защищает Североатлантический альянс. Поэтому, если, например, Украина не отвечает этим ценностям и не защищает их, то НАТО об этом должно сказать вслух.

Украина стремится вступить в НАТО