Он очень особенный, – политолог очертил важные нюансы саммита НАТО, которые касаются Украины

В Гааге состоялся саммит НАТО, где члены Альянса приняли ряд решений. В частности, об увеличении ими оборонных расходов до 5% от ВВП в течение следующих десяти лет. Это отвечает украинским интересам, потому что усиливает обороноспособность Европы.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, отметив, что взносы на поддержку Украины будут учитываться в общих оборонных расходах. Это означает, что де-факто НАТО признает, что Украина является частью оборонной системы Альянса.

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Саммит НАТО 2025: на чем делается акцент

Относительно отсутствия в декларации упоминания о перспективе членства Украины в НАТО, по словам политолога, сейчас при Трампе это вообще не рассматривается. Украинская сторона два года подряд пыталась интенсивно давить на своих друзей, чтобы получить приглашение для вступления в Альянс.

Со слов Фесенко, стало очевидным, что против не только Венгрия, на тот момент и Германия, и сами США при Байдене не были готовы дать это приглашение. При Трампе эта тема временно закрывается. У Украины, как заметил политолог, де-факто взаимодействие с Альянсом гораздо больше, чем у абсолютного большинства стран НАТО.

Этот саммит очень особенный. Он, возможно, зафиксирует определенные противоречивые трансформации в НАТО: с одной стороны усиление приоритетов на оборонные расходы, с другой стороны есть разногласия, которые нарастают в связи с Трампом, Орбаном. Есть риск уменьшения роли США в НАТО,

– озвучил Фесенко.

Для Украины сегодня, как отметил политолог, важно сохранять активные отношения с Альянсом. Пока что учитывая то, как проходил саммит, НАТО не отходит от Украины, наоборот, связи немного трансформируются, акцент сейчас не на членстве, а на поддержке нашего государства.

Относительно высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил против членства Украины в НАТО, политолог отметил, что к таким заявлениям стоит относиться спокойно.

С Орбаном нет ничего нового, он делает пакости Украине. Позиция таких стран как Венгрия во главе с Орбаном является вызовом и для ЕС, и для НАТО, для принятия решений ими, где нужен консенсус,

– подытожил Фесенко.

Напомним, что в принятой членами НАТО декларации во время саммита в Гааге определены пять пунктов: преданность статье 5 Североатлантического договора; увеличение оборонных расходов до 5% до 2035 года; детализация структуры этих расходов; сотрудничество в оборонной промышленности между странами НАТО; определение мест для проведения следующих саммитов. Упоминается ли Украина в этой декларации – читайте в материале.