Также вопросу войны в Украине на нынешнем саммите НАТО было уделено значительно меньше внимания, чем на предыдущих. Подробно о том, что происходит на мероприятии в Гааге, рассказал непосредственно с места событий ведущий 24 Канала Даниэль Ткие.

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Минимизировали активность Трампа

На саммите НАТО в Гааге вопрос перспективы членства Украины в Альянсе вообще не будет затронут и не будет упомянут в финальном коммюнике. Также не ожидаются сильные решения по нашей стране.

Причина этого одна – Соединенные Штаты, президент США Дональд Трамп. Чтобы избежать сопротивления со стороны США и вообще срыва утверждения финального коммюнике, НАТО, к сожалению, идет на уступки президенту Трампу и забирает сильные формулировки по Украине из финального документа,

– подчеркнул ведущий.

Также Владимир Зеленский не был приглашен на формальное заседание Североатлантического совета – из-за сопротивления со стороны Соединенных Штатов.

В общем организаторы саммита очень опасаются любых споров и резких заявлений Дональда Трампа. Поэтому они вообще минимизировали его активность и публичные комментарии.

Он принимал участие 24 июня в ужине, на который пресса не была допущена. Сегодня, 25 июня, состоится только одно заседание в формате НАТО, что продлится 2,5 часа. В то же время в прошлые годы проходило много заседаний, которые длились по несколько часов.

Организаторы саммита, чтобы не раздражать Трампа, специально под него подстроили всю программу. Автором этой дипломатической стратегии стал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте,

– объяснил Ткие.

Все государства-члены НАТО сегодня в Гааге должны принять решение о постепенном увеличении расходов на оборону до 5% ВВП – до 2035 года и по определенному графику. В 2029 году, когда, возможно, в США смениться власть, это решение можно будет пересмотреть.

Пока окончательно неизвестно, действительно ли все будут его выполнять, и что будет с этим решением, когда, например, в США будет другой глава,

– предположил Даниэль Ткие.

В то же время Испания поддерживает увеличение расходов на оборону, но будет иметь собственный график и определенную финансовую гибкость в этом вопросе.

Поэтому не обязательно, что все страны НАТО увеличат расходы до 5% ВВП. Кто-то может заявить об этом сегодня, а через пять лет передумать и увеличить до 4% или до 3,5%. Однако государства-члены НАТО по крайней мере движутся в этом направлении и всем сегодня придется увеличивать расходы на оборону.

Отметим, что по словам главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, главное требование Трампа к НАТО, чтобы государства-члены Альянса уделяли больше внимания вопросам безопасности и повысили расходы на собственную оборону до 5% ВВП. В то же время президент США, по мнению Уса, "не хочет распада НАТО", однако ему нужно, чтобы в Альянсе больше тратили на собственную оборону и задумались о будущем самой структуры.