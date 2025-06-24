Россию признали главным противником: страны НАТО увеличивают расходы на оборону до 5%

НАТО признает Россию главным противником Альянса, что является важным дипломатическим результатом для Украины. Это решение связано с Дональдом Трампом, который настоял на увеличении оборонных расходов стран-членов до 5% ВВП.

На фоне этих договоренностей союзники согласились закрепить в стратегии Альянса, что основная угроза – именно со стороны России. Об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находится в Гааге, где будет проходить саммит НАТО 24 и 25 июня.

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Какие ключевые темы по Украине будут обсуждать на саммите НАТО

По информации ведущей 24 Канала, на саммите НАТО в официальном документе не будет упоминания о необратимом пути Украины к членству в Альянсе. В то же время генеральный секретарь Марк Рютте озвучит соответствующее заявление устно – в конце саммита, во второй день, во время итоговой пресс-конференции.

Причина такого решения – позиция президента США Дональда Трампа, который, по сути, готов пожертвовать евроатлантическим будущим Украины в пользу диктатора Владимира Путина. Очевидно, что это мнение разделяют не все страны-члены НАТО.

Чтобы не провоцировать конфликт, скандал или дипломатический взрыв, который мог бы расколоть союзников, было решено не настаивать на более жесткой формулировке,

– поделилась Андриана Кучер.

В то же время НАТО все же признает Россию ключевым противником Альянса – и это также можно считать определенным дипломатическим достижением для Украины.

Это решение напрямую связано с инициативой Трампа: требованием, чтобы все страны-члены НАТО тратили не менее 5% своего ВВП на оборону. Администрация Трампа уже давно продвигала эту идею. Сейчас союзники пришли к согласию: расходы на оборону должны вырасти до этого уровня до 2035 года.

На фоне обсуждения этого вопроса партнеры задали логичный вопрос: от кого именно следует обороняться. Именно здесь удалось закрепить формулировку, что Россия остается главной угрозой и противником НАТО. Это утверждение содержится в концепции и стратегии Альянса.