Зеленский ответил, примет ли Украина участие в саммите НАТО летом
- Президент Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Анкаре, запланированном на начало июля.
- Формат участия Украины в саммите пока не определен.
Саммит НАТО в Анкаре запланирован на начало июля. Украина будет представлена на мероприятии, однако еще не известно в каком формате.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, передает 24 Канал.
Что известно об участии в саммите?
Журналисты спросили у президента Зеленского, будет ли представлена Украина на саммите НАТО в Анкаре 7 – 8 июля. Он ответил утвердительно.
Относительно саммита НАТО. Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции,
– сказал Зеленский.
В то же время украинский лидер добавил, что пока рано говорить об определенном формате участия.
Напомним, ранее Politico со ссылкой на источники писало о давлении со стороны США на союзников по Альянсу с требованием не допустить участие Украины и нескольких стран из Индо-Тихоокеанского региона в саммите.
НАТО предупреждали о возможном нападении России
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что гибридный удар России дронами по базам НАТО "возможен даже завтра".
По его словам, россияне производят достаточно "Шахедов", чтобы стабильно атаковать Запад и его ПВО.
Польский премьер Дональд Туск заявил, что Россия может представлять угрозу странам Альянса уже в ближайшие месяцы. К тому же он сомневается, что США смогут защитить европейские страны.