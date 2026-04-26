26 апреля, 14:25
Зеленский ответил, примет ли Украина участие в саммите НАТО летом

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Президент Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Анкаре, запланированном на начало июля.
  • Формат участия Украины в саммите пока не определен.

Саммит НАТО в Анкаре запланирован на начало июля. Украина будет представлена на мероприятии, однако еще не известно в каком формате.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, передает 24 Канал.

Что известно об участии в саммите?

Журналисты спросили у президента Зеленского, будет ли представлена Украина на саммите НАТО в Анкаре 7 – 8 июля. Он ответил утвердительно.

Относительно саммита НАТО. Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции,
– сказал Зеленский.

В то же время украинский лидер добавил, что пока рано говорить об определенном формате участия.

Напомним, ранее Politico со ссылкой на источники писало о давлении со стороны США на союзников по Альянсу с требованием не допустить участие Украины и нескольких стран из Индо-Тихоокеанского региона в саммите.

