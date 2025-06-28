В Кремле не ожидали: на саммите НАТО Европа показала важное изменение на саммите НАТО

Саммит НАТО в Гааге стал мощным сигналом для России. В Кремле рассчитывали, что Европа и в дальнейшем будет пассивной.

Об этом 24 Каналу рассказал историк, политик, дипломат Роман Бессмертный. По его словам, в Кремле не ожидали, что Европа так консолидируется и начнет больше вкладываться в оборонно-промышленный комплекс. Это решение понравилось Соединенным Штатам.

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Европа приняла сильные решения

Как отметил Бессмертный, президент США Дональд Трамп был доволен результатом. Европа готова усиливать собственную оборону.

Обратите внимание на слова Трампа. Он сказал, что готовился к одному, а получил другой результат. Так и произошло. Он считал нарушителями все 32 страны. А против увеличения расходов на оборону выступала только Испания. Другие страны – дисциплинированные,

– отметил Бессмертный.

Своими решениями Европа демонстрирует, что готова вкладываться в собственный оборонно-промышленный комплекс. Также они и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Очевидно, что решение Европы немножко погасят "пыл" Москвы. Они являются хорошим ответом на планы, которые обнадеживающе расписывал и хочет реализовать Путин. Европа и НАТО показывают, что в случае необходимости готовы жестко ответить Путину,

– отметил Бессмертный.

Добавим, все страны НАТО согласились нарастить расходы на оборону до 5% ВВП. Это должны сделать до 2035 года. Сначала Испания была против, но потом согласилась.