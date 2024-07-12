НАТО повторяет свою ошибку

Обсуждая итоги саммита НАТО для Украины надо отметить, что они существуют в нескольких плоскостях. Но обсуждаем мы сейчас преимущественно только плоскость деклараций, где все осталось так, как и было. Хотя и здесь есть определенные нюансы.

Самое дорогое "ничто"

Прежде всего надо говорить, что есть серьезный прогресс в вопросе усиления украинской ПВО. Заявили о передаче ряда современных систем. От противобаллистических Patriot и SAMP-T до других. Так же подтверждено появление в Украине F-16 уже летом.

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Опережая иронизирование по этому поводу, не могу не отметить, что самолеты будут от партнеров, в надежности которых у нас никогда не было оснований сомневаться (Нидерланды, Норвегия, Дания). Поэтому сомнений в том, что так и будет, у меня нет.

Относительно того, "почему так долго", то и здесь ответ очевиден. Самолет без надежных аэродромов, квалифицированного обслуживания и достаточного количества серьезного вооружения – это просто очень дорогая мишень. По вооружению для F-16 тоже, кстати, были важные решения. В частности, 300 миллионов евро на это выделяют Нидерланды. Также не должна удивлять привязка самолетов к системам ПВО, часть из которых, очевидно, будет прикрывать как раз эти самолеты.

Поэтому говоря о "ничто" от саммита НАТО, надо понимать, что это "ничто" существенно опережает по стоимости и значению все получаемое Украиной годами до того.

НАТО берет на себя обязательства по обеспечению Украины оружием и централизует этот процесс, перенимая соответствующее направление от формата "Рамштайн". Посмотрим, что из этого получится, но и командование, и материальная база для этого уже сформированы на следующий год.

Если вы думаете, что украинской дипломатии все это давалось легко, то вы, видимо, ошибаетесь.

Игра "рационализируй маньяка"

Теперь относительно различных деклараций и высказываний, записанных в этих декларациях. Здесь НАТО снова повторяет свою ошибку, которую уже делало неоднократно ранее.

Эти все "мосты" в НАТО и "необратимость" вступления – это, понятно, попытки решить две несовместимые между собой задачи:

показать собственным гражданам и украинцам, что Украина "стала ближе к НАТО";

сделать это так, чтобы одновременно показать россиянам, что все же нет, не стала.

Первый пример подобной политики мы увидели еще в 2008 году. С этого времени ничего не изменилось. Политические советники вынуждены придумывать новые и новые "мосты", исчерпывая ограниченный потенциал естественного языка.

При том, что уже совсем не понятно, для кого они это делают? Убеждают самих себя? Убеждают украинцев? Да украинцам безразлично на эти формулировки, они ждут чего-то материального и конкретного. Убеждают россиян? Они тоже этого не понимают. Дмитрий Медведев уже успел высказаться по этому поводу, что, мол, если путь Украины в НАТО – необратим, то "надо уничтожить Украину", а лучше – Украину и НАТО.

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Но главное не это. Главное, что политики из НАТО пытаются играть в игру "рационализируй маньяка". Классический пример – история с разрешением для Польши сбивать рядом со своим воздушным пространством российские ракеты. Поляки вроде сначала согласились и даже зафиксировали этот пункт (хотя и несколько размыто) в соглашении по безопасности с Украиной, а потом, получив нагоняй от США, отказались от этого. В Белом доме до сих пор считают, что сбивание российских ракет в небе Украины Кремль может считать "агрессией" со стороны НАТО.

Они хотят найти рациональные причины для самоограничения террориста, который за несколько дней до того отдал приказ на уничтожение детской больницы.

Еще один пример такой политики – решение о размещении со следующего года в Германии американских ракет. Очевидно, что это для сдерживания россиян. Но почему в Германии, а не в Польше? Видимо, потому что Польша – бывшее государство Варшавского блока, и там нельзя размещать Tomahawk, потому что россияне еще воспримут это как агрессию.

Этим они делают хуже уже не нам, а себе. Столь выразительная демонстрация страха и слабости – это вызов для россиян. Здесь могут уже начать работать инстинкты хищника. А почему бы не попробовать решить все проблемы с Украиной и НАТО одним ударом? Тем более, что их же "провоцируют" – пообещали необратимый путь в НАТО для Украины.