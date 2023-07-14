Оконфузились, как всегда: пропагандистки по Фрейду отреагировали на саммит НАТО

События в мире в последнее время для России являются настоящим вызовом. В Украины появляется все больше союзников, принимают важные решения в пользу Украины, когда в стране-террористе все идет кувырком. Похоже, это оказало большое влияние на российских пропагандистов и официальных лиц.

Не исключением стал и саммит НАТО в Вильнюсе. Россияне уже успели оконфузиться своими заявлениями. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат государственной думы России Илья Пономарев.

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Что не так с российскими пропагандистами

Представительница вражеского МИД Мария Захарова заявила о "фейл-саммите", потому что там "вопрос членства Украины не стоит". Это была реакция на слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина пригласят в Альянс без ПДЧ при согласии всех членов НАТО. Пропагандистка Ольга Скабеева назвала это выражение Захаровой "легендарным".

В российском медиапространстве хотели доказать, что вроде бы Украина ничего не получит от саммита и союзников. Однако выглядит так, что именно Россию "кидают" и без того немногочисленные партнеры. В частности, накануне лидер Турции Реджеп Эрдоган согласился на возвращение в Украину командиров "Азова".

Россияне и здесь с реакцией не убирались. Чего стоит только "матушка, неужели мы это проглотим?" от пропагандистки Маргариты Симоньян. Как Захарова, так и Симоньян довольно странно реагируют на события в мире.

У них там сейчас что-то за Фрейдом происходит. То Симоньян со своим заявлением, то у Захаровой "вопрос НАТО не стоит". А на самом деле там есть ощущение обреченности, а бежать некуда,

– отметил Илья Пономарев.

Кто сейчас может в России – тот убегает. В частности, наблюдается движение российских бизнесменов и представителей элиты низших "эшелонов". Публичные лица вынуждены оставаться на корабле "Россия", который уже давно начал идти ко дну.

Вероятно, именно это влияет на способность и официальных представителей и так называемых "журналистов" выражаться адекватно.

Илья Пономарев об удивительных заявлениях из России: смотреть видео

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