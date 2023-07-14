Оконфузились, как всегда: пропагандистки по Фрейду отреагировали на саммит НАТО
События в мире в последнее время для России являются настоящим вызовом. В Украины появляется все больше союзников, принимают важные решения в пользу Украины, когда в стране-террористе все идет кувырком. Похоже, это оказало большое влияние на российских пропагандистов и официальных лиц.
Не исключением стал и саммит НАТО в Вильнюсе. Россияне уже успели оконфузиться своими заявлениями. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат государственной думы России Илья Пономарев.
Смотрите также Щедрость во всей красе: Зеленский хотел отдать свой кофе премьеру Нидерландов и вызвал смех
Что не так с российскими пропагандистами
Представительница вражеского МИД Мария Захарова заявила о "фейл-саммите", потому что там "вопрос членства Украины не стоит". Это была реакция на слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина пригласят в Альянс без ПДЧ при согласии всех членов НАТО. Пропагандистка Ольга Скабеева назвала это выражение Захаровой "легендарным".
В российском медиапространстве хотели доказать, что вроде бы Украина ничего не получит от саммита и союзников. Однако выглядит так, что именно Россию "кидают" и без того немногочисленные партнеры. В частности, накануне лидер Турции Реджеп Эрдоган согласился на возвращение в Украину командиров "Азова".
Россияне и здесь с реакцией не убирались. Чего стоит только "матушка, неужели мы это проглотим?" от пропагандистки Маргариты Симоньян. Как Захарова, так и Симоньян довольно странно реагируют на события в мире.
У них там сейчас что-то за Фрейдом происходит. То Симоньян со своим заявлением, то у Захаровой "вопрос НАТО не стоит". А на самом деле там есть ощущение обреченности, а бежать некуда,
– отметил Илья Пономарев.
Кто сейчас может в России – тот убегает. В частности, наблюдается движение российских бизнесменов и представителей элиты низших "эшелонов". Публичные лица вынуждены оставаться на корабле "Россия", который уже давно начал идти ко дну.
Вероятно, именно это влияет на способность и официальных представителей и так называемых "журналистов" выражаться адекватно.
Илья Пономарев об удивительных заявлениях из России: смотреть видео
Саммит НАТО: главные достижения для Украины
- Для Украины отменен План действий по членству в НАТО. Это означает, что вступление в Альянс состоится по упрощенной процедуре без лишней бюрократии. Впрочем, к сожалению, в окончательном коммюнике не было политического приглашения для Украины.
- Вместо Комиссии Украина – НАТО создали Совет Украина – НАТО. Это важно, ведь в ней союзники и Украина будут заседать равноправными членами.
- Страны "Большой семерки" предложили Украине гарантии безопасности. Здесь следует отметить, что речь идет об индивидуальных гарантиях безопасности от стран G7, однако присоединиться к декларации могут и другие государства. Таким образом, сейчас у Украины право на гарантии безопасности от США, Германии, Японии, Франции, Канады, Италии и Великобритании, Европейского Союза, а также от Польши и Румынии.
- Подробнее об итогах саммита НАТО в Вильнюсе – читайте в материале 24 Канала.