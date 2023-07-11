Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе, – посол Литвы

Приглашения в НАТО для Украины на саммите в Вильнюсе не будет. Однако государства-члены должны определить более четкую процедуру, при каких условиях его могут предоставить.

Об этом заявил посол Литвы в НАТО Дейвадас Матулонис. Он также заявил, что на саммите не будет сказано, что Украина станет членом Североатлантического союза после окончания войны.

Смотрите также Споры о ПДЧ и новой военной помощи Украине: эксклюзивные детали саммита НАТО

Приглашения в Альянс не будет

Посол пояснил, что вместо приглашения в НАТО будет установлена более четкая процедура вступления Украины.

А по этому приглашению – да, приглашения в Вильнюсе не будет, но будет установлена более четкая процедура относительно того, как это приглашение может появиться, когда будут соответствующие условия,

– заявил посол.

Кроме того, в Альянсе считают, что формулировка того, что Украина сможет стать членом НАТО после окончания войны, может спровоцировать Россию намеренно затягивать военные действия. Потому такие заявления также не будут звучать на саммите Альянса.

"Именно это и не будет сказано, поскольку мы также ясно представляем себе, что это будет означать", – подчеркнул Матулонис.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости