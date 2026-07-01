Саммит НАТО в 2027 году в Албании может не состояться: в Reuters назвали причину

Планы проведения саммита Североатлантического альянса в 2027 году в Албании могут сорваться. Соединенные Штаты Америки в определенной степени недовольны расходами этой страны на оборону.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Почему саммит НАТО-2027 находится под угрозой срыва?

Прежде всего отметим, что саммит этого года состоится в Турции уже 7– 8 июля. Однако в его заявлении пока нет информации о проведении следующей встречи. Ранее же заявлялось, что саммит 2027 года должен пройти именно в Албании.

Европейский дипломат отметил, что последняя версия текста заявления содержит информацию о том, что лидеры с нетерпением ждут следующей встречи. Однако время и место саммита в документе не указаны.

Решения принимаются на фоне стремления европейских стран НАТО продемонстрировать президенту США Дональду Трампу во время встречи в Анкаре, что они выполняют обязательства по увеличению оборонных расходов и стараются избегать прямого обострения отношений с ним.

Параллельно возникла неопределенность относительно саммита в Албании. После публикации Reuters в апреле о том, что НАТО может отказаться от ежегодных саммитов, обсуждается вариант более редких встреч, чтобы снизить риск напряженных переговоров с Трампом в конце его президентского срока.

Важно! Источники также отмечают, что уровень оборонных расходов Албании может стать политическим фактором, и проведение саммита там потенциально способно вызвать негативную реакцию главы Белого дома и резонанс в СМИ.

В то же время представитель правительства Албании подчеркнул в комментарии Reuters, что все подобные планы пока остаются лишь проектами, а не окончательными решениями.

На саммите НАТО в Гааге в 2025 году союзники заявили о намерении сначала встретиться в Турции, а затем в Албании, а также согласовали ориентир тратить до 5% ВВП на оборонные и связанные с ними расходы в течение следующего десятилетия.

Несмотря на общий рост военных бюджетов в странах Альянса, часть государств по-прежнему не достигает базового уровня в 2% ВВП. В частности, Албания, Чехия и Словения в прошлом году не выполнили этот показатель, хотя и заявили о намерении его превысить.

Албанское правительство сообщило, что работает над финансовыми изменениями, чтобы в 2026 году довести расходы на оборону и смежные нужды до 2,6% ВВП: из них 2,2% – основная оборона, а 0,4% – дополнительные расходы на безопасность.

Некоторые европейские дипломаты, однако, считают, что Албания все еще может стать хозяйкой следующего саммита, подчеркивая, что окончательное решение пока не принято.

Чего ждать Украине от саммита НАТО в Турции?

Американский политолог украинского происхождения, директор представительства Всемирного конгресса украинцев при ООН Андрей Добрянский в интервью 24 Каналу высказал предположение, что эта встреча может стать ключевым политическим этапом.

Среди обсуждаемых тем – возможный пакет военной помощи Украине на сумму около 70 миллиардов долларов в год без участия США, а также споры вокруг роли Украины в повестке дня саммита.

Добрянский подчеркнул, что Россия пытается затягивать принятие решений как в отношении планов безопасности, так и в отношении евроинтеграции Украины, влияя на политические процессы в отдельных странах ЕС и НАТО. Он также отметил, что Москва может делать ставку не только на крупные государства, но и на более мелкие страны, используя их политические решения для блокирования важных решений Альянса.

На этом фоне Украина и ее партнеры активизируют дипломатические контакты с различными государствами перед саммитом, чтобы избежать возможных блокировок и достичь согласованных решений в Анкаре.