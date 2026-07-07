"Я разочарован в НАТО": Трамп признался, что приехал на саммит только ради одного человека

7 июля в турецкой Анкаре стартовал саммит НАТО. Туда прибыл и президент США Трамп, который "разочарован" в Альянсе.

Об этом он заявил во время встречи с Эрдоганом, сообщает Clash Report.

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Что сказал Трамп о визите на саммит?

Во время общения с журналистами Трамп признался, что не приехал бы на саммит, если бы не Эрдоган.

Я был очень разочарован НАТО. И, честно говоря, если бы саммит не проходил в Турции, где у меня есть друг – очень сильный лидер, очень сильный человек, – возможно, я бы не присутствовал,

– заявил американский лидер.

Ранее издание CNN писало, что Трамп приехал на саммит в плохом настроении, а само мероприятие будет проходить в "напряженной атмосфере".

Президент США недоволен тем, что европейские союзники отказались поддержать его во время войны на Ближнем Востоке.

Но, как сообщил источник CNN, Трампу и его команде в частном порядке давали понять, что отказ от участия в саммите будет проявлением неуважения к Эрдогану.

Европейские лидеры надеются, что встреча в Анкаре пройдет без серьезных скандалов, и объявят о новых оборонных обязательствах, чтобы успокоить гнев Трампа. Однако в ходе частных бесед на прошлой неделе многие чиновники заявляли, что не могут быть уверены, пройдет ли саммит гладко, учитывая плохое настроение президента.

В 2025 году генеральный секретарь НАТО Марк Рютте применил к Трампу тактику лести, которая в основном сработала. Но сейчас европейские чиновники не уверены, удастся ли это повторить.

К слову, Дональд Трамп уже сделал новое заявление по поводу войны в Украине. По его мнению, и Путин, и Зеленский стремятся договориться о прекращении войны и заключить соглашение.