Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, документ будет согласовываться всеми лидерами, в том числе и президентом США Дональдом Трампом. В коммюнике будет четко указано на необходимость обеспечения оборонного потенциала Украины – в виде систем ПВО.

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ПВО – одна из главных потребностей Украины

Одним из ключевых тезисов в финальном коммюнике станет призыв к странам-партнерам тратить не менее 5% ВВП на оборону. Именно этот вопрос вызвал немало споров среди некоторых стран-членов Альянса. Поэтому возникали опасения, что саммит может превратиться в дипломатический скандал или даже привести к расколу между ключевыми союзниками в вопросе поддержки Украины.

Марк Рютте отметил, что союзники хорошо осознают критическую потребность Украины в системах противовоздушной обороны. Ведь украинцы живут под постоянными российскими террористическими атаками, цинизм которых каждый раз поражает. Это требует безотлагательной реакции стран НАТО.

Что касается Украины, то все мы – США, Канада, все европейские союзники – признаем, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО. Это один из вопросов, над которым я лично очень настойчиво работаю с союзниками в Сенате,

– подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, союзники стремятся обеспечить Украине все необходимое для защиты. Достигнуто согласие относительно необратимого пути Украины в НАТО, а также заключены конкретные договоренности о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны. Несмотря на то, что большинство обязательств уже выполнено, этого все еще недостаточно для полного обеспечения безопасности Украины.

Еще в 2024 году на саммите в Вашингтоне было принято решение о передаче Украине не менее пяти стратегических систем ПВО типа Patriot и SAMP/T, а также около десяти тактических систем. Однако, по имеющейся информации, даже половина из этих пяти стратегических систем до сих пор не поступила в Украину. Это вызывает серьезное беспокойство, особенно учитывая все более интенсивные российские атаки и острую нехватку средств ПВО.

Рютте также отметил, что поддержка Украины со стороны НАТО не только не уменьшается, а наоборот – растет. В 2025 году страны-члены Альянса обязались предоставить финансовую помощь Украине на сумму 35 миллиардов долларов. Это значительно превышает объемы поддержки, которые Украина получала в предыдущие годы. Ключевая задача – сохранить и усилить эту тенденцию во второй половине года.