Зеленский встретился с генсеком НАТО и лидерами стран Е5

В среду, 25 июня, в Гааге состоялся саммит НАТО. После Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО и лидерами государств формата E5.

Речь идет о Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента.

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Что известно о встрече

По словам Зеленского, на встрече обсудили укрепление воздушного щита Украины, в частности системы ПВО и перехватчики иранских "Шахедов".

Кроме того, речь шла о давлении на Россию, которая усиливает свои наступательные операции и не демонстрирует желания заканчивать войну. Украинский президент призвал "работать" по энергетическому и банковскому секторам России, против ее теневого флота, а также вводить вторичные санкции.

Важна поддержка нашего народа, наших воинов – действительно героических людей. Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи – спасибо,

– добавил Зеленский.

Встреча Зеленского с Рютте и лидерами Е5: смотрите видео