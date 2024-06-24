Москва готовится бить по Украине со всех сил накануне саммита НАТО в июле, – СМИ

Россия может готовить атаки по Украине со всех сил накануне саммита НАТО. Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Саммит пройдет в Вашингтоне 9 – 11 июля. В этом году он будет юбилейным – 75-м.

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Россия также может воспользоваться задержкой западного оружия

Атаки перед саммитом также могут быть связаны с поставками западного оружия.

"Ожидается, что Москва будет бить Украину как можно сильнее накануне 75-го юбилейного саммита НАТО в середине июля в Вашингтоне, и до того, как США доставит больше артиллерийских снарядов и других важных запасов, которые были задержаны Конгрессом", – говорится в PI.

Изданию Буданов также отметил, что Кремль с начала войны пытается взять под контроль весь восточный Донбасс.

Мы сделаем все возможное, чтобы им не допустить, а российские успехи минимизировать,

– сказал Буданов.

При этом он воздержался от ответа относительно одной из самых горячих точек – Часового Яра. Журналист издания во время посещения этой зоны боевых действий, заметил, что ситуация там "выглядела не очень хорошо, и среди войск была большая горечь из-за многих потерянных жизней". А еще – из-за того, что в Украине закончились артснаряды и другие жизненно важные припасы, пока в США задерживали военную помощь. Впрочем, сейчас ситуация сдвинулась: в Украину медленно поступает все больше артиллерийских снарядов из США и Европы.

Конечно, поставки оружия происходит быстрее, чем это было несколько месяцев назад, но потребности Украины очень высокие, поэтому для нас было стратегически важно возобновить поставки. И все-таки есть вопрос объема,

– сказал глава ГУР.