Должен быть судьбоносным, – Зеленский о предстоящем саммите НАТО в Литве

В Вильнюсе в июле пройдет саммит НАТО. Президент Владимир Зеленский надеется, что он будет судьбоносным.

Об этом Зеленский заявил, выступающими перед парламентом Литвы. 24 канал. Президент подчеркнул, что саммит в июле должен быть значительным для всего евроатлантического сообщества.

Важно Украина ожидает от НАТО чего-то большего, чем риторики об "открытых дверях", – Зеленский

Сделаем все, чтобы саммит таковым и был. И сделаем вместе,

– отметил глава государства.

Требуются неотложные решения

Он добавил, что Украине нужны безотлагательные решения, чтобы выгнать российскую армию из своей земли. Наша армия нуждается в современных танках и эффективной артиллерии. Кроме того, необходимы новые санкции, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, обеспечивающих продолжение агрессии.

Зеленский напомнил также о необходимости международного трибунала, который позволит привлечь к ответственности преступников.

Этот год – решающий

Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре 30 сентября 2022 года. Это явилось ответом на преступные указы Путина об аннексии украинских регионов.

Зеленский подчеркнул, что этот год будет решающим. Нужно сделать так, чтобы ни у одного агрессора даже не могло возникнуть намерений посягать на нашу свободу.

Россия должна быть разбита именно на украинской земле, чтобы потом не пришлось воевать на землях других народов Европы. Нельзя дать оккупантам возможность получить передышку и восстановить силы.