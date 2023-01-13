Про це Зеленський заявив, виступаючи перед парламентом Литви, передає 24 канал. Президент наголосив, що саміт у липні має бути значним для всього євроатлантичного співтовариства.

Важливо Україна очікує від НАТО чогось більшого, ніж риторики про "відкриті двері", – Зеленський

Зробимо все, щоб саміт таким і був. І зробимо разом,

– зазначив глава держави.

Потрібні невідкладні рішення

Він додав, що Україні потрібні невідкладні рішення, аби вигнати російську армію зі своєї землі. Наша армія потребує сучасних танків та ефективної артилерії. Крім того, потрібні нові санкції, які підтримуватимуть постійний та непереборний тиск на державу-агресора та на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії.

Зеленський нагадав також про необхідність міжнародного трибуналу, який дасть змогу притягнути до відповідальності злочинців.

Зверніть увагу! Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою 30 вересня 2022 року. Це стало відповіддю на злочинні укази Путіна про анексію українських регіонів.

Цей рік – вирішальний

Зеленський наголосив, що цей рік буде вирішальним. Потрібно зробити так, аби в жодного агресора навіть не могло виникнути намірів зазіхати на нашу свободу.

Росія має бути розбитта саме на українській землі, аби потім не довелося воювати на землях інших народів Європи. Не можна дати окупантам можливість отримати перепочинок й відновити сили.