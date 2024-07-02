НАТО вскоре назначит ответственного за долгосрочную помощь Украине, – WSJ

Уже через неделю НАТО должно назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине. Соответствующее решение должны принять на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоится 9 – 11 июля.

По данным газеты, Альянс назначит ответственным высокопоставленного гражданского чиновника. Он все время будет находиться в Киеве.

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Обязанности ответственного за помощь НАТО Украине

Избранный чиновник будет отвечать за потребности в военной модернизации и невоенной поддержке и отчитываться как перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, так и перед новым командованием в Висбадене (Германия). Это новое командование создадут специально для координации поставок военной техники Украине и подготовки украинских войск.

Источники добавили, что эти шаги помогут Альянсу лучше координировать усилия западных стран для оказания военной поддержки Украине, а также сделают ВСУ более похожими на Вооруженные силы НАТО.

Издание также добавило, что назначенный ответственный сможет защитить долгосрочную помощь – на фоне укрепления позиций правых сил в Европе и все большей вероятности того, что бывший президент США Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и сократить поддержку Украины.

Также сообщалось, что НАТО разрабатывает меры, направленные на сохранение и усиление долгосрочной поддержки Украины на случай возможной победы на выборах США Дональда Трампа.