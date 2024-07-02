За даними газети, Альянс призначить відповідальним високопосадового цивільного чиновника. Він весь час перебуватиме в Києві.

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Обов'язки відповідального за допомогу НАТО Україні

Обраний посадовець буде відповідати за потреби у військовій модернізації та невійськовій підтримці та звітуватиме як перед штаб-квартирою НАТО в Брюсселі, так і перед новим командуванням у Вісбадені (Німеччина). Це нове командування створять спеціально для координації постачань військової техніки Україні та підготовки українських військ.

Джерела додали, що ці кроки допоможуть Альянсу краще координувати зусилля західних країн для надання військової підтримки Україні, а також зроблять ЗСУ більш подібними до Збройних сил НАТО.

Видання також додало, що призначений відповідальний зможе захистити довгострокову допомогу – на тлі зміцнення позицій правих сил у Європі та все більшу ймовірність того, що колишній президент США Дональд Трамп може повернутися в Білий дім і скоротити підтримку України.

Також повідомлялося, що НАТО розробляє заходи, спрямовані на збереження та посилення довгострокової підтримки України на випадок можливої перемоги на виборах США Дональда Трампа.