За його словами, США працюють над посиленням української ППО. Відповідну заяву він озвучив на тлі саміту Північноатлантичного, який розпочнеться вже 9 липня і триватиме три дні.
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Незабаром варто чекати хороші новини
Ентоні Блінкен заявив, що аби розвивати свій військовий та економічний потенціал, Україна має переконатися, що у неї є протиповітряна оборона, аби захистити території, в які держава інвестує.
Ми просуваємо це. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчими тижнями, оскільки наступного тижня ми дійдемо до саміту НАТО,
– пояснив американський посадовець.
До слова, нещодавно Київ і Вашингтон об'єднав зусилля задля посилення протиповітряної оборони України. Дмитро Кулеба зустрівся із помічником Блінкена. Головною темою розмови стало постачання Patriot.
ППО для України: останні новини
- Ізраїль розглядає можливість передачі Україні до 8 систем Patriot, які вирішив вивести зі свого використання. Відомо, що США ведуть переговори з Ізраїлем та Україною щодо передачі систем, але угода ще не остаточна і може включати не всі системи.
- Також нещодавно Україна отримала від Іспанії другу партію зенітних ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot. Окрім ракет до Patriot, цей пакет військової допомоги включає другу партію бойових танків Leopard.
- Раніше також стало відомо, що Україна отримає ще одну систему ППО, яка вкрай потрібна для захисту від постійних атак російських загарбників. Patriot передадуть Нідерланди та ще одна країна.